Trailer mùa ba '13 Reasons Why' thu hút khán giả trong tuần

Tập trung vào cái chết bí ẩn của một nam sinh, trailer mới của series "13 Reasons Why" vào danh sách triệu lượt xem trên Youtube.

Mùa ba 13 Reasons Why - dàn học sinh mâu thuẫn sau cái chết của nam sinh

Trailer mùa 3 13 Reasons Why

Tình tiết chính mùa này xoay quanh diễn biến sau cái chết của Bryce Walker (kẻ từng cưỡng hiếp nữ sinh quá cố Hannah (nhân vật chính mùa đầu). Khi hay tin, nhóm bạn học của Bryce nghi ngờ lẫn nhau khi nhiều người trong số họ có động cơ hoặc phương tiện để ra tay. Cảnh sát bắt giữ Clay Jensen (Dylan Minnette) - nam sinh nhiều xung đột với Bryce. Sự việc tiếp tục khơi lên những sóng ngầm trong cuộc sống tại ngôi trường tưởng chừng yên bình.

Ra mắt từ năm 2017, 13 Reasons Why là loạt phim thu hút nhiều người xem trên Netflix. Series được khen về chất lượng nhưng bị chỉ trích về cách khắc họa chuyện nhân vật học sinh tự tử. Trailer mùa ba của series ra mắt trong tuần qua, đạt 3 triệu lượt xem trên Youtube.

Dàn sao nữ đình đám hội tụ trong Little Children

Trailer Little Children

Trailer có 2,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Little Women được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Louisa May Alcott năm 1868. Tác phẩm lấy bối cảnh nước Mỹ sau nội chiến, kể về những phụ nữ trong xã hội còn nhiều định kiến về giới.

Phim được kỳ vọng cao với sự góp mặt của nhiều cái tên đình đám như đạo diễn Greta Gerwig, diễn viên Saoirse Ronan (đóng Lady Bird), Meryl Streep, Laura Dern, Emma Watson và Timothée Chalamet (nổi tiếng với Call Me by Your Name).

The Morning Show - series về những người làm bản tin sáng

The Morning Show

Trailer series mới của Apple TV+ có 2,3 triệu lượt xem trên Youtube. Câu chuyện khai thác thế giới của những người làm bản tin buổi sáng trên truyền hình. Trái với không khí vui tươi, sôi nổi trong chuyên mục này, trailer mang màu sắc u ám với chia sẻ của nhiều biên tập, người dẫn chương trình. Phim quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon.

A Hidden Life - phim mới của "đạo diễn triết gia" Terrence Malick

​A Hidden Life - phim mới của "đạo diễn triết gia" Terrence Malick

Trailer có 1,1 triệu lượt xem trên Youtube. Tác phẩm được nhiều tín đồ điện ảnh trông chờ do đạo diễn là Terrence Malick - nhà làm phim lừng lẫy xuất thân sinh viên triết học. Nhân vật chính của phim là Franz Jägerstätter - một nông dân Áo từ chối chiến đấu cho phát xít trong Thế chiến thứ hai. Đối mặt án tử hình, anh vẫn giữ niềm tin và hy vọng. A Hidden Life đã ra mắt ở liên hoan phim Cannes và sẽ công chiếu ở Mỹ vào tháng 12.

Mùa ba The Deuce kể thời hưng thịnh của ngành công nghiệp phim khiêu dâm

Trailer The Deuce

Trailer có hơn 100.000 lượt xem trên Facebook, xoay quanh thời hoàng kim của phim khiêu dâm (Golden Age of Porn, 1969 - 1984). Trong giai đoạn này, phim người lớn dần được hợp pháp hóa và được xem như một ngành công nghiệp, lan tỏa từ Mỹ ra thế giới. Mùa ba diễn ra vào thập niên 1980, khi ngành phim người lớn đã bành trướng và mang lại doanh thu khổng lồ. Nam chính James Franco hóa thân hai anh em sinh đôi có vai trò quan trọng trong guồng máy này.

James Franco, Megan Fox đóng Zeroville

Zeroville

James Franco đạo diễn và đóng chính trong Zeroville - phim điện ảnh dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Steve Erickson. Nhân vật chính Vikar là chàng sinh viên kiến trúc 24 tuổi được truyền cảm hứng từ các bộ phim đã xem. Anh liều lĩnh đến Hollywood (Mỹ) để kiếm chỗ đứng, sẵn sàng làm nhiều vị trí trong đoàn phim. Còn Megan Fox đóng vai Soledad Paladin - cô gái xinh đẹp ở kinh đô điện ảnh.

Ân Nguyễn

Video: Youtube