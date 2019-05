Trailer minh tinh 63 tuổi đóng hành động hot trong tuần

Trong "Terminator: Dark Fate", Linda Hamilton quay lại đóng Sarah Connor - vai diễn biểu tượng, đại diện cho sức mạnh nữ giới.

Terminator: Dark Fate kể tiếp đại chiến người và robot

Trailer Terminator Dark Fate

Tác phẩm do Tim Miller đạo diễn, James Cameron và David Ellison đồng sản xuất, là phần sáu trong loạt Terminator (Kẻ hủy diệt) lừng danh. Câu chuyện diễn ra hai thập niên sau sự kiện phần hai. Lúc này, Sarah Connor (Linda Hamilton) giúp cô gái trẻ Dani Ramos (Natalia Reyes) thoát khỏi robot hủy diệt Rev-9 (Gabriel Luna đóng) được cử đến từ tương lai. Sarah là mẹ của John Connor (Jude Collie) - người được tiên đoán cứu nhân loại sau khi máy móc thống trị con người.

Trailer có hơn 16 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua, hé lộ năng lực của người máy Rev-9, cũng như cảnh hành động của Sarah. Sarah Connor được xem là nhân vật biểu tượng của điện ảnh thế giới, tượng trưng cho nữ quyền và gắn liền tên tuổi Linda Hamilton - diễn viên sinh năm 1956, đóng vai này trong hai tập đầu series. Ngoài ra, trong phim mới, siêu sao Arnold Schwarzenegger tái xuất trong vai robot T-800.

Trailer phim có 11 triệu lượt xem tuần qua. Vài năm sau khi được trao cho cô bé Bonnie, nhóm đồ chơi có nhân cách - trong đó có cao bồi Woody (Tom Hanks lồng tiếng), phi hành gia Buzz (Tim Allen) - sống hòa thuận. Rắc rối xảy ra khi chiếc nĩa Forky (Tony Hale) được đưa vào nhóm. Anh tin mình là rác chứ không phải đồ chơi và trốn đi. Woody, Buzz và các bạn đi tìm Forky và giúp anh hòa nhập cộng đồng đồ chơi.

Once Upon a Time in Hollywood gây tò mò về bí mật làng phim Mỹ

Trailer Once Upon a Time in Hollywood

Trailer có 9,8 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua. Sau trailer đầu tiên tập trung vào diễn viên hết thời Rick Dalton (Leonardo DiCaprio đóng) và người đóng thế Cliff Booth (Brad Pitt), đoạn phim mới hé lộ nhân vật Sharon Tate (Margot Robbie) - nữ diễn viên nóng bỏng vừa chuyển đến sát nhà Rick. Trong lúc đó, thủ lĩnh tà giáo Charles Manson (Damon Herriman) xuất hiện với vẻ bí hiểm. Trailer gây tò mò với những câu chuyện mơ hồ, nêu ẩn ý về các bí mật bên dưới lớp vỏ hào nhoáng của Hollywood.

Các robot tiến vào thế giới loài người trong mùa ba Westworld

Trailer Westwolrd 3

Sau khi Game of Thrones kết thúc, Westworld được xem là dự án trọng điểm của HBO năm 2020. Lúc này, Dolores (Evan Rachel Wood đóng), Bernard (Jeffrey Wright) cùng nhiều robot khác đã thoát khỏi công viên Westworld - nơi họ bị sử dụng làm thú tiêu khiển cho khách tham quan. Trailer đầu tiên có cảnh Dolores gặp một người đàn ông, thu hút 3,7 triệu lượt xem trên Youtube tuần qua.

Pee Nak - phim kinh dị pha hài về nhóm bạn bị ám ở đền

Pee Nak - phim kinh dị pha hài khi nhóm bạn bị ám ở đền

Tác phẩm chiếu ở Việt Nam với tựa Ngôi đền kỳ quái, quy tụ các diễn viên Chinawut Indracusin, Chutima Naina và Wachara Pan-Iom. Phim theo phong cách kinh dị pha hài quen thuộc của điện ảnh Thái Lan. Ba người bạn thân tới gặp nhà sư để nhận chức sắc. Tuy nhiên, họ không nhận ra ngôi đền mình đến bị Pee Nak - rắn khổng lồ trong thần thoại - nguyền rủa. Trailer có 307.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

Dark Phoenix - chương cuối của vũ trụ điện ảnh X-Men

Video giới thiệu phim thu hút 293.000 lượt xem trên Youtube. Tác phẩm là phần cuối trong vũ trụ điện ảnh X-Men (ra đời từ năm 2000). Từ năm nay, Fox - hãng sản xuất series - đã bị Disney thâu tóm. Do đó, các nhân vật dị nhân sẽ tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney. Dark Phoenix xoay quanh trận chiến giữa các X-Men và Jean Grey (Sophie Turner) - một đồng đội của họ bị thực thể vũ trụ nhập, trở nên hùng mạnh nhưng mất kiểm soát.

