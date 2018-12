Trailer Jennifer Lawrence hóa điệp viên khêu gợi thu hút trong tuần

Jennifer Lawrence: 'Tôi ngại đóng vai khoe thân từ khi lộ ảnh nude' / 'Mother!' - phim 18+ thách đố người xem, gây sốc năm 2017

Jennifer Lawrence hóa điệp viên trong phim 18+ Red Sparrow

Trailer Red Sparrow - Jennifer Lawrence (Việt hóa) Trailer phim thu hút 3,5 triệu lượt xem trên Youtube trong tuần qua. Tác phẩm do Francis Lawrence đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jason Matthews. Câu chuyện xoay quanh Dominika Egorova (Jennifer Lawrence đóng) - một điệp viên Nga sở hữu kỹ năng thượng thừa cùng vẻ ngoài gợi cảm. Cô học cách sử dụng cả thân thể và tâm trí để chiến đấu, trong đó vẻ gợi cảm được xem như một vũ khí để đạt mục đích. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 3.

Hồi tháng 5/2017, đạo diễn Francis khẳng định Red Sparrow sẽ dán nhãn 18+ (R-Rated) với nhiều cảnh nóng bỏng và bạo lực. Tờ Hollywood Reporter trích dẫn lời nhà làm phim sinh năm 1971: "Khi tôi đọc sách và trình bày với hãng phim về cách thực hiện, tôi chắc chắn đó phải là một phim nhãn R, thậm chí còn là nhãn R hạng nặng. Không ai e dè gì cả, dự án đã đi theo hướng đó ngay từ đầu".

Curse of Witch Doll xoay quanh huyền thoại búp bê ma

Trailer Curse of the Witch's Doll (Lời nguyền búp bê phù thủy)

Phim kinh dị kinh phí thấp do Lawrence Fowler đạo diễn thu hút khán giả Việt trong tuần ra mắt. Trên fanpage nhà phát hành, phim thu hút hơn 300.000 lượt xem. Trong đợt di cư tránh bom, Adeline và con gái - Chloe - vô tình chuyển vào ngôi nhà ở một khu rừng hoang vu. Chloe bỗng mất tích, kéo theo hàng loạt hiện tượng siêu nhiên diễn ra. Kẻ chủ mưu là một tạo vật đáng sợ, ẩn chứa một linh hồn đầy oán hận.

Liquidator - phim hình sự Hoa ngữ về chuỗi án mạng bí ẩn

The Liquidator (Án mạng liên hoàn)

Nhà tâm lý học tội phạm (Đặng Siêu) và chuyên gia về dấu vân tay (Lưu Thi Thi) cùng nhau truy tìm kẻ giết người hàng loạt (Nguyễn Kinh Thiên). Tên sát thủ này gây ra loạt án mạng liên hoàn, nhắm đến những đối tượng từng là tội phạm khét tiếng nhưng được tha bổng. Trailer phim thu hút 231.000 lượt xem tuần qua trên fanpage nhà phát hành.

All the Money in the World tái hiện vụ bắt cóc gây chấn động dư luận

All the Money in the World (Vụ bắt cóc triệu đô)

Trailer phim có 226.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành. Vào mùa hè năm 1973, cháu trai của ông trùm dầu hỏa J.P. Getty (Christopher Plummer đóng) bị một băng đảng mafia bắt cóc ở Rome (Italy). Những kẻ bắt cóc đòi số tiền chuộc lên đến 17 triệu USD, nhưng Getty từ chối trả. Ông cử cựu nhân viên đàm phán của CIA (Mark Wahlberg đóng) đến giúp mẹ cậu bé (Michelle Williams đóng) thương lượng với bọn bắt cóc. Tác phẩm là một trong những phim được đánh giá cao của mùa Oscar, đặc biệt là hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc" dành cho Christopher Plummer.

Cạm bẫy - Hơi thở của quỷ là phim 18+ đầu tiên của Việt Nam năm nay

Nhật Kim Anh diễn cảnh "nóng" trong Cạm bẫy Hơi thở của quỷ

Trailer phim có hơn 150.000 lượt xem trên fanpage của phim và các nhà phát hành tuần qua. Tác phẩm do Nguyễn Quang Tuyến đạo diễn, xoay quanh cuộc đời của nhân vật Hoa (Nhật Kim Anh). Trong một lần xem đua chó tại Vũng Tàu, cô bị tên giang hồ Hải Đen (Xuân Phúc) bắt cóc, vu oan, cho người cưỡng hiếp rồi vứt xác xuống biển. Sau khi được cứu, Hoa mơ hồ về thân phận của mình. Với nội dung và nhiều cảnh nhạy cảm, đây là phim Việt Nam đầu tiên mang nhãn C18 (cấm người dưới 18 tuổi) trong năm nay.

Paddington 2 - phim hài gia đình được đánh giá cao của Anh

Trailer Paddington 2

Trailer phim thu hút 123.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành tuần qua. Trong phần mới, chú gấu Paddington sống cùng gia đình Brown và được cộng đồng dân cư yêu mến. Cậu cố gắng làm việc để mua một món quà hoàn hảo tặng dì Lucy nhân dịp sinh nhật 100 tuổi của bà, nhưng món đồ bị trộm khỏi cửa hàng. Paddington bị vu oan là người đánh cắp và phải lên đường tìm kẻ trộm để minh oan. Tác phẩm được giới phê bình khen ngợi với 100% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes.

Ân Nguyễn