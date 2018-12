Top 15 Hoa hậu Việt Nam Hà My được sinh viên chào đón

Hà My không hụt hẫng với kết quả. Cô biết điểm bất lợi nhất của bản thân là hình thể kém săn chắc, hơi thừa cân. Để đi thi hoa hậu, từ cô gái 83 kg, Hà My giảm cân cấp tốc trong vòng ba tháng để có được cân nặng 62 kg. Người đẹp áp dụng thực đơn: ngày đầu tiên ăn hoa quả, ngày thứ hai ăn rau, ngày thứ ba ăn kết hợp, tiếp theo là ăn chuối, sữa và đến ngày thứ năm mới ăn một ít thịt. Song song ăn kiêng, cô tập gym đều đặn. Trước khi tập, cô ăn một quả táo. Hà My còn mặc áo mưa trong lúc tập để nhanh toát mồ hôi, giúp giảm cân hiệu quả. Hiện người đẹp nặng 60 kg với số đo 83-62-94 cm, cao 1,73 m. Sắp tới, cô dự định giảm thêm 3-4 kg.