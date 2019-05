Tóc Tiên hội ngộ Noo Phước Thịnh trên sân khấu Hà Nội

Hai nghệ sĩ mang đến những màn trình diễn "đã mắt đã tai" trên sân khấu lớn cùng hệ thống màn hình led hiện đại.

Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh, Hồ Trung Dũng cùng cặp đôi Hari Won và Trấn Thành sẽ góp mặt trong "Lễ ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản CenHomes". Chương trình do Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand tổ chức vào 19h30, ngày 10/5, tại Cung Điền kinh Quốc gia, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ca sĩ Tóc Tiên sẽ mang đến phần trình diễn sôi động, "bốc lửa".

Hình ảnh ngôi nhà hạnh phúc cùng cuộc sống lứa đôi ấm áp sẽ mở màn cho chương trình âm nhạc qua bản tình ca Home (Ngôi nhà hạnh phúc) với giọng hát trầm ấm của ca sĩ Hồ Trung Dũng. Sau đó, ca sĩ xinh đẹp Tóc Tiên sẽ đưa hạnh phúc ấy thăng hoa, rực rỡ hơn với Phút giây tuyệt vời (sáng tác: Rhymastic), I’m in love (sáng tác: Rhymastic), Ngày mai (sáng tác: nhạc sĩ Lưu Thiên Hương)... Và Noo Phước Thịnh sẽ tiếp tục ngợi ca hạnh phúc trong show diễn, hứa hẹn "đốt cháy" sân khấu với các bản hit: Hold me tonight (sáng tác: Đỗ Hiếu), Really love you (sáng tác: Nguyễn Hoàng Duy)...

Noo Phước Thịnh sẽ ngợi ca hạnh phúc trong show diễn, hứa hẹn "đốt cháy" sân khấu.

Theo đạo diễn Việt Tú - tổng đạo diễn của chương trình, show diễn ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản cenhomes.vn sẽ gây ấn tượng cho các khách mời và khán giả với sân khấu lớn, lên đến 500m2, cùng hệ thống màn hình led hiện đại. Tất cả hứa hẹn mang đến những màn phô diễn kỳ ảo, "đã mắt" về âm thanh, ánh sáng và công nghệ, "đã tai" với âm nhạc. Trên sân khấu ấy, khán giả Thủ đô sẽ được mãn nhãn cùng những màn vũ đạo điêu luyện của Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh cùng vũ đoàn Hoàng Thông đến từ TP.HCM.

Ngoài các ca sĩ, khán giả còn có cơ hội giao lưu với vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Hai nghệ sĩ cho biết sẽ đem đến một món quà bất ngờ, tràn ngập sắc màu của hạnh phúc. Tuy nhiên, họ muốn giữ thông tin này đến phút cuối cùng để tạo bất ngờ cho khán giả. Tại show diễn, Trấn Thành và Hari Won còn trực tiếp hướng dẫn khách mời tìm kiếm ngôi nhà hạnh phúc của mình qua ứng dụng giao dịch bất động sản của cenhomes.vn.

Màn hình led hoành tráng hứa hẹn giúp phô diễn những màn trình diễn đỉnh cao về âm thanh, ánh sáng.

"Lễ ra mắt nền tảng công nghệ bất động sản CenHomes" là show diễn hướng người xem khám phá những tính năng ưu việt của công nghệ hiện nay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thời đại 4.0. Tuy nhiên, điều mà CenLand hướng đến là mở ra những cánh cửa tốt đẹp nhất cho mỗi người, mỗi gia đình tìm đến mái ấm bình yên, ngọt ngào. Vì vậy, toàn bộ phần nghệ thuật trong show diễn sẽ mang sắc màu, giai điệu của hạnh phúc, tình yêu, các nghệ sĩ sẽ cùng nhau kể câu chuyện về giấc mơ, ngôi nhà hạnh phúc.

Câu chuyện ấy bắt đầu từ một thực tế về thị trường bất động sản quá rối ren, náo loạn, khiến bao người bế tắc trước khát khao về một căn nhà nho nhỏ, chuyên chở hạnh phúc cuộc đời. Và Shark Hưng sẽ lập tức gỡ rối bằng những bí quyết mang tính tiên phong giúp mỗi người dễ dàng đi qua những bế tắc, tìm được ngôi nhà mơ ước nhanh gọn, hiệu quả bằng công nghệ 4.0 hiện đại. Và từ đó, những giai điệu hạnh phúc được cất lên...

Hải My