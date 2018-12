Tóc Tiên: 'Hãy tập bỏ qua dư luận, sống cởi mở và tự do trải nghiệm'

Ra mắt năm 2017, dự án âm nhạc Tuborg Open do Tuborg bảo trợ. Nhãn bia nắp giật mong muốn truyền cảm hứng sáng tạo và khuyến khích giới trẻ trải nghiệm. Với thông điệp "Open For Fun", năm nay dự án ra mắt tại Việt Nam qua ca khúc chủ đề "Stay Open" do Tóc Tiên hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ Diplo (Mỹ) và ca sĩ MØ (Đan Mạch).

Ngày 23/11 vừa qua tại Huế, Tóc Tiên đã cùng dàn sao Việt đình đám tham gia vào các hoạt động thú vị cũng như những màn trình diễn với sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới qua sự kiện Tuborg Open Party.