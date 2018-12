Tố My: 'Tôi ức chế vì luôn bị chê núp váy Như Quỳnh'

MV có tên Kẻ thứ ba. Tố My vào vai một cô gái vô tình chạy xe tông phải một chàng trai, khiến anh mất trí nhớ. Cô ngày đêm chăm sóc cho anh. Khoảng thời gian bên nhau, cả hai nảy sinh tình cảm. Khi chàng trai phục hồi trí nhớ, anh kể đã có vợ con ở quê. Cô gái đau đớn và quyết định bỏ đi.

Tố My hát Bolero về người thứ ba Trích MV.

Ca khúc thuộc thể loại Bolero, do nhạc sĩ Vũ Thanh - tác giả bản hit Đắp mộ chuyện tình, đồng thời là cha nuôi Tố My viết tặng cô. Vũ Thanh biết đến Tố My khi tìm giọng ca mới để hát phần hai Đắp mộ cuộc tình. Khi xem một số MV của cô trên Youtube, nhạc sĩ nhận thấy cô có chất giọng phù hợp ca khúc. Ông liên hệ để gửi tặng cô bài hát. Ông cũng nhận cô làm con nuôi vì cảm nhận sự hữu duyên.

Vai nam chính trong MV là diễn viên Long Hồ đóng. Anh là chồng của nghệ sĩ Hồng Phượng - cháu gái NSƯT Vũ Linh. Tố My tự lên ý tưởng cho MV. Cô muốn gửi gắm thông điệp: không phải người thứ ba nào cũng đáng trách, đôi khi hoàn cảnh đẩy con người vào những tình huống trớ trêu. MV đạt hơn 100 nghìn lượt xem trên Youtube sau một ngày ra mắt.

Ca sĩ Tố My bên diễn viên Long Hồ trong MV.

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Cô tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM và làm việc trong ngành một thời gian. Sau đó, cô chuyển sang ca hát. Cô từng đoạt á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015. Cô từng thể hiện thành công các bản Bolero như Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay...

Tam Kỳ