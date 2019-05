Tòa bác đơn kiện đòi 20 triệu USD của người quản lý Michael Jackson

Ông Tohme chỉ nhận 15% khoản thu nhập năm cuối đời của ca sĩ và không được hưởng hoa hồng từ các tác phẩm phát hành sau đó.

Ngày 23/5, Tòa án thành phố Santa Monica, bang California, Mỹ xử phiên cuối của vụ án bảy năm giữa ông Tohme R. Tohme (quản lý cũ của Michael Jackson) và công ty Jackson Estate (tổ chức quản lý di sản của ca sĩ quá cố). Thẩm phán Mark A. Young, chủ trì phiên tòa, không đồng tình với yêu cầu của ông Tohme, về việc được hưởng lợi tức từ những sản phẩm phát hành sau khi ca sĩ qua đời. Người quản lý vẫn nhận được 15% thu nhập của ca sĩ trong năm cuối đời theo đúng hợp đồng giữa hai bên ký năm 2008.

Ông Tohme là quản lý cuối cùng của Michael Jackson. Ảnh: MJ Community.

Tohme là quản lý của Michael Jackson từ đầu năm 2008 đến tháng 6/2019 khi ca sĩ qua đời. Trong khi công ty Jackson Estate, do người thân ca sĩ thành lập, có quyền quản lý các di sản của ca sĩ để lại. Trả lời tờ AP, đại diện của công ty ghi nhận những việc Tohme làm cho cố ca sĩ. Tuy nhiên, họ nói hợp đồng của Tohme không còn hiệu lực từ sau khi Michael qua đời.

Năm 2012, Tohme đâm đơn kiện đòi Jackson Estate phải trả cho ông khoảng 20 triệu USD, tính cả phần thu nhập của ca sĩ khi đã chết. Người quản lý cho rằng đó là khoản tiền hoa hồng cho việc giúp Michael Jackson hoàn thành bộ phim âm nhạc This Is It (phát hành năm 2009).

Michael Jackson - This is it Ca khúc chủ đề của bộ phim "This Is It".

Michael Jackson vướng nhiều rắc rối dù qua đời từ năm 2009. Năm 2013, Wade Robson và James Safechuck kiện ca sĩ từng có hành động quấy rối tình dục họ khi còn nhỏ. Năm 2015, tòa án đã phủ nhận cáo buộc này. Theo AP, hai người đã gửi đơn xin kháng án. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Từ trái sang: Wade Robson, đạo diễn Dan Reed và Jimmy Safechuck. Ảnh: HBO.

Tháng 1, Wade và James hợp tác với đạo diễn Dan Reed phát hành phim tài liệu Leaving Neverland, kể lại khoảng thời gian hai người bị xâm hại khi ở cùng Michael Jackson. Tháng 2, tập đoàn Jackson kiện HBO vì bộ phim mang nội dung miệt thị ông, tuy nhiên, HBO vẫn quyết định chiếu bộ phim.

Trailer "Leaving Neverland" Trailer phim tài liệu "Leaving Neverland".

Đạt Phan (theo AP)