Tina Turner - 'nữ hoàng' kiên cường

Trong video đăng trên trang cá nhân dịp sinh nhật tuổi 80 hồi tháng 11, Tina Turner nói: "Tôi mắc vài bệnh nghiêm trọng và đang chiến thắng bệnh tật. Tôi như có cơ hội thứ hai trong cuộc đời".

Để có được ngày hôm nay, bà trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bà chia sẻ trên The New York Time tháng 9: "Tôi không hẳn là một người mạnh mẽ. Tôi từng có cuộc sống tồi tệ. Tôi chỉ đơn giản tiến về phía trước. Nếu bạn cứ tiếp tục tiến lên, hy vọng sẽ tới. Rõ ràng điều đó đúng với tôi".

Từ đứa trẻ bất hạnh đến "nữ hoàng Rock’n’Roll"

Trong một bài phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2005, Tina Turner cho biết: "Tôi cảm thấy mẹ không yêu tôi. Khi tôi sinh ra, mẹ và bố mắc kẹt với mối quan hệ tồi tệ". Trong ngôi nhà ở Nutbush, Tennessee (Mỹ), bố mẹ Tina thường xuyên cãi vã, đánh nhau. Năm ca sĩ 11 tuổi, mẹ bỏ nhà đi, hai năm sau đó bố Tina tái giá. Tuổi thơ nghệ sĩ là những ngày tháng tá túc ở nhà ông bà và người thân.

Năm 17 tuổi, Tina gặp ca sĩ Ike Turner - người đưa bà lên đỉnh cao sự nghiệp cùng một cuộc hôn nhân sóng gió. Ngay từ khi gặp Ike Turner và ban nhạc của ông, Kings of Rhythm, Tina đã bị thu hút. "Nhưng anh ấy nghĩ tôi không thể hát vì khi đó tôi rất gầy", Tina nói với Oprah. Ca khúc đầu tiên của bà - A fool of love - ban đầu được sáng tác cho ca sĩ Art Lassiter, nhưng khi Art không thể đến thu âm, Tina nài nỉ Ike Turner cho mình được thay. Ca khúc nhanh chóng trở thành hit trên các bảng xếp hạng Billboard những năm 1960, đưa tên tuổi Tina đến công chúng.

Suốt thập niên 1960 và những năm đầu thập niên 1970, cặp Ike và Tina Turner Revue nổi lên với những bản nhạc huyền thoại như I Can't Believe What You Say, album Come Togethe, Workin' Together, đặc biệt là ca khúc Proud Mary - bản hit lớn nhất của họ, đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard 100, giành giải thưởng Grammy "Màn song ca/kết hợp hay nhất".

Thập niên 1980, Tina Turner định vị bản thân là nữ hoàng của dòng nhạc Rock'n'Roll. Sự nghiệp của bà gián đoạn một thời gian do biến động hôn nhân, sau đó trở lại rực rỡ. Daphne A Brooks - giáo sư nghiên cứu về những người Mỹ gốc Phi tại Đại học Yale (Mỹ), viết trên The Guardian: "Giữa những năm 1980, Tina đã tạo lên lịch sử: Những bước đi táo bạo để từ một phụ nữ trung niên Mỹ gốc Phi, vượt qua trở ngại cá nhân, đạt tới đỉnh cao".

Khi bắt đầu solo, âm nhạc của Tina phần nhiều thể hiện sự độc lập và nữ quyền, đặc biệt album Private Dancer (1984). Camille Paglia - nhà phê bình xã hội và chuyên gia nữ quyền - nhận xét về các ca khúc trong album: "Nếu I Might Have Been Queen là tiếng ca về sự hồi sinh của Tina sau cuộc hôn nhân, Private Dancer lại bộc lộ sức mạnh khổng lồ của bà. What Love Got To Do With It nhấn mạnh vào tự do triệt để trong lựa chọn tình dục của phụ nữ".

Trong sự nghiệp, bà giành 12 giải Grammy, trong đó có giải "Thành tựu trọn đời". Rolling Stones xếp Tina thứ 63 trong 100 nghệ sĩ vĩ đại và thứ 17 trong 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Cuộc đời và sự nghiệp của bà có ảnh hưởng lớn tới một số ca sĩ nổi tiếng hiện nay như Beyoncé, Meshell Ndegocello, Nikka Costa, Rihanna, Cardi B...

Hạnh phúc muộn màng

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Tina đầy rẫy chông gai. Trong phỏng vấn với Oprah Winfrey, bà chia sẻ việc chồng cũ lạm dụng và bạo hành. Ike bắt đầu nghiện ma túy từ những năm 1970, đánh đập và lăng mạ Tina. Thậm chí, theo USA Today, người chồng bắt nữ ca sĩ đến nhà thổ ngay trong đêm tân hôn. Bà từng tử tử bất thành trong một lần lưu diễn.

"Tôi chạy khỏi Ike mà không có tiền trong người, không nơi tá túc. Nhưng tôi phải làm vậy, cho gia đình và sự nghiệp của tôi. Thực sự khó khăn và nguy hiểm vì Ike là một gã bạo lực và khi đó, anh ta đang lên cơn phê thuốc còn tâm lý không hề ổn định. Tôi đã nắm lấy cơ hội (để chạy trốn)", Tina tâm sự với People khi nhớ lại đêm bà bỏ trốn, tại một buổi lưu diễn ở Statler Hilton (Dallas, Texas) năm 1976.

Chín năm sau đổ vỡ hôn nhân với Ike, Tina gặp gỡ Erwin Bach - giám đốc điều hành một công ty âm nhạc Đức, tại bữa tiệc của hãng thu âm EMI ở London (Anh). Erwin kém Tina 16 tuổi - lớn hơn con trai cả của bà ba tuổi. Giới báo chí từng gọi Erwin là "búp bê nam" (boy toys) của Tina khi so sánh tuổi tác hai người. Nhưng bà vẫn vui vẻ: "Tôi không lo lắng về tuổi tác hay màu da (Erwin da trắng, Tina da màu). Erwin trưởng thành hơn hầu hết đàn ông cùng tuổi và tôi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại".

Tina và chồng hiện tại – Erwin Bach. Ảnh: Reuters.

Khi Tina liên tiếp mắc bệnh, thậm chí nghĩ đến cái chết, Erwin trở thành chỗ dựa. "Erwin nói sẵn sàng 150% để tặng tôi một quả thận. Sau đó, tôi nhận ra cậu ấy nghiêm túc yêu mình. Tôi từng bị ám ảnh cả cuộc đời về việc không được yêu và thực sự thấy thu hút bởi những gì Erwin làm", Tina chia sẻ với Oprah về người đàn ông bà kết hôn năm 2013 - sau hơn 30 năm chung sống.

Nỗi đau, bệnh tật tiếp tục bủa vây Tina ở những năm tháng tuổi già. Năm 2013, Tina đột quỵ và phải làm việc với một nhà vật lý trị liệu để học cách đi lại. Năm 2016, bà bị chẩn đoán ung thư đường ruột, quá trình trị liệu dẫn tới bệnh huyết áp cao và suy thận. Hai năm sau, con trai bà - Raymond Craig Turner - tự tử. Tina chia sẻ với Oprah Winfrey năm nay: "Lúc đầu tôi không tin điều đó. Tôi vẫn đang cố tìm hiểu lý do thằng bé tự tử. Dường như ám ảnh tuổi thơ đã đè nặng suốt cuộc đời, khiến Craig kiệt quệ. Tôi không biết gì cả".

Sau nhiều mất mát, huyền thoại Rock’n’Roll tận hưởng tháng năm tuổi già bên chồng tại Kusnacht, Thụy Sĩ, trong biệt thự giống lâu đài tên Algonquin. Tina Turner tự chúc mừng sinh nhật mình trên Twitter: "Tôi cảm thấy như thế nào khi bước sang tuổi 80 à? Tôi nhìn rạng ngời, tôi thấy thoải mái. Tôi là một người phụ nữ 80 hạnh phúc".

Nhà báo Amanda Hess của New York Times, sau khi đến thăm nhà Tina Turner ở Thụy Sĩ mới đây, viết: "Có một bảng kim loại trên cánh cổng với dòng chữ: ‘Đừng làm phiền Tina Turner trước buổi trưa’... Tina đang tận hưởng thời gian hạnh phúc của bà ấy".

