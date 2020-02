Tiểu Vy, Hồ Đức Vĩnh hiến máu 

Theo WorldOMeters, đến ngày 16/2, thế giới hơn 69.000 người mắc viêm phổi do virus corona, 1.669 người tử vong, 9.658 người khỏi bệnh. Tại Việt Nam, có 16 người nhiễm bệnh, bảy người khỏi. Dịch viêm phổi cấp do chủng virus mới nCoV gây ra được cho là khởi phát từ một chợ hải sản và thịt động vật sống ở Vũ Hán (Trung Quốc). Dịch bùng phát và lan truyền nhanh chóng khiến WHO tuyên bố viêm phổi là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hồi cuối tháng 1. Ngày 11/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố tên chính thức của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra là Covid-19. Ảnh: Đ.V