Tiểu thuyết về tình yêu thời chiến thắng giải Golden Man Booker

Tối 8/7 ở London (Anh), giải Golden Man Booker - tiểu thuyết hay nhất do công chúng bầu chọn - được trao cho The English Patient. Trên The Guardian, nhà văn Shamsie - thành viên ban giám khảo - cho biết cuốn tiểu thuyết lịch sử của Ondaatje nhận được gần 9.000 phiếu từ công chúng. Bà mô tả The English Patient là tiểu thuyết hấp dẫn, lôi cuốn đông đảo bạn đọc. "Tác phẩm cho độc giả hình dung về thời kỳ chiến tranh, xen lẫn khoảnh khắc lãng mạn của tình yêu. Tiểu thuyết đậm những trang viết đẹp, giàu tính nhân văn", Shamsie chia sẻ.

Nhà văn Michael Ondaatje - tác giả cuốn "The English Patient".

Tại lễ công bố, Michael Ondaatje chia sẻ: "Tôi đã không đọc lại tác phẩm này trong nhiều năm. Tôi cũng không nghĩ đây là cuốn sách hay nhất, bởi trong danh sách đề cử, nó được đặt bên cạnh tác phẩm In a Free State của VS.Naipaul - một trong những bậc thầy văn chương của thời đại chúng ta".

Ban giám khảo gồm năm thành viên, mỗi người phụ trách một thập kỷ. Họ chọn ra 5 sáng tác xuất sắc từ 51 tác phẩm từng đoạt giải Man Booker. Các tác phẩm để công chúng bầu chọn nằm trong danh sách rút gọn, gồm: In a Free State (1971), Moon Tinger (1987), The English Patient (1992), Wolf Hall (2009), Lincoln in the Bardo (2017).

The English Patient (Bệnh nhân người Anh) kể về số phận người lính trong những ngày cuối cùng của Thế chiến thứ hai ở Italy. Một chiếc máy bay bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sa mạc Sahara. Sau tai nạn, "bệnh nhân người Anh" không nhớ chút gì về mình cũng như những gì đã xảy ra. Anh được y tá Hana chăm sóc tại một biệt thự bị tàn phá. Tại đó, hai người nảy sinh tình yêu và thân phận của "bệnh nhân người Anh" dần được hé lộ qua cuốn nhật ký mà anh mang theo. Bệnh nhân này không phải quốc tịch Anh mà là người Hungary, tên Laszlo de Almasy - một phi công làm việc ở Hiệp hội Địa lý Hoàng gia của Ai Cập trước chiến tranh.

Bìa tiểu thuyết "The English Patient".

Năm 1996, The English Patient được chuyển thể thành phim, do Anthony Minghella đạo diễn. Bộ phim giành được chín giải Oscar, hai giải Quả Cầu Vàng và sáu giải BAFTA năm 1997.

Michael Ondatjee sinh năm 1943. Ông ra đời ở Sri Lanka nhưng mang quốc tịch Canada. Ngoài viết văn, ông còn làm thơ và viết kịch bản phim.

Golden Man Booker được trao lần đầu năm 1993. Giải tổ chức vào các mốc năm chẵn, kỷ niệm sự ra đời của Man Booker. Năm 2008, Midnight's Children của nhà văn Salman Rushdie trở thành tác phẩm hay nhất trong 40 năm của giải.

Man Booker là giải thưởng văn chương danh giá nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh, thành lập năm 1968. Man Booker lần đầu nới tiêu chí vào năm 2014, nhận cả tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh và được xuất bản ở Anh của các nhà văn nước ngoài. Trước đó, giải chỉ giới hạn cho các nhà văn ở khối Thịnh vượng chung Anh và Cộng hòa Ireland.

Trọng Trường