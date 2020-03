Tiêu Chiến bị tẩy chay

Tiêu Chiến, mỹ nam Trung Quốc nổi tiếng qua "Trần tình lệnh", bị khán giả tẩy chay do fan của anh gây ồn ào trên các trang web.

Fan của Tiêu Chiến bất mãn với các bài viết, tranh vẽ hư cấu về chuyện tình của Tiêu Chiến cùng tài tử Vương Nhất Bác, đăng trên Ao3 - trang web quy tụ hàng chục nghìn fandom (cộng đồng người hâm mộ ai đó). Những tài khoản trên Ao3 được phép thỏa thích đăng truyện (hư cấu), tranh vẽ về những người nổi tiếng. Fan của Tiêu Chiến báo cáo vi phạm hàng loạt tác giả mô tả anh ẻo lả, đồng tính, đòi tẩy chay Ao3.

Tới ngày 29/2, nhiều người không vào được trang này tại Trung Quốc đại lục. Các tài khoản của Ao3 bất bình, chỉ trích cộng đồng fan của Tiêu Chiến cũng như nam diễn viên. Theo Sina, từ cuối tháng 2 đến nay, hàng loạt khán giả kêu gọi Tiêu Chiến "biến khỏi làng giải trí". Họ vào các trang web của nhãn hàng anh đại diện yêu cầu thay người, nếu không sẽ không dùng sản phẩm. Không ít khán giả vào các diễn đàn phim chấm điểm thấp nhất cho các tác phẩm Trần tình lệnh, Khánh dư niên, Tru tiên... có anh tham gia.

Tài tử Tiêu Chiến. Ảnh: Sina.

Ngược lại, số khác cho rằng anh không có lỗi trong sự việc. Hôm 1/3, các từ khóa liên quan Tiêu Chiến liên nằm trong top xu hướng trên Twitter Việt Nam, như "We love you Xiao Zhan", "Tiêu Chiến", "Anh Chiến"... Trong đó, "We love you Xiao Zhan" đứng đầu xu hướng, với hơn 200.000 lượt tweet.

Tiêu Chiến trong "Trần tình lệnh". Ảnh: Weibo.

Tối 1/3, công ty quản lý của Tiêu Chiến đăng thư xin lỗi trên Weibo vì gây ồn ào dư luận. Anh kêu gọi fan sáng suốt, hướng tới những điều tích cực, mang đến ảnh hưởng lành mạnh cho cộng đồng. "Trong giai đoạn toàn quốc đang chống dịch Covid-19, Tiêu Chiến cũng tự cách ly ở nhà, làm tốt quy định của khu về phòng tránh dịch. Mong mọi người bình an, sớm trở lại thường nhật", đại diện của Tiêu Chiến viết. Fanpage của Tiêu Chiến cũng đăng thư xin lỗi vì những hành động gây ồn ào, kêu gọi các thành viên trong cộng đồng fan cẩn trọng khi phát ngôn.

Tiêu Chiến dự tuần thời trang Milan 2019 Tiêu Chiến dự tuần thời trang Milan (Italy) năm 2019. Video: Gucci.

Tiêu Chiến 29 tuổi, nổi đình đám từ hè năm ngoái với Trần tình lệnh. Cùng năm, phim điện ảnh Tru tiên anh đóng chính dẫn đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc dịp Trung thu. Hơn nửa năm qua, tài tử đắt show sự kiện, quảng cáo, luôn nằm trong top sao được săn đón nhất.

Như Anh (theo Sina)