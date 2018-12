Thủy Top cùng quán quân 'So you think you can dance' làm show tạp kỹ

The greatest show được lấy cảm hứng từ Cabaret show - một loại hình giải trí nổi tiếng ở Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, gồm các vở tạp kỹ kết hợp yếu tố truyền thống và hiện đại. Chương trình do ảo thuật gia - Petey Majik Nguyễn và biên đạo người Mỹ - Sabra Johnson dẫn dắt.

Sabra Johnson (giữa) dàn dựng, biên đạo cho chương trình.

The greatest show lấy chủ đề là Dreamer land, dự kiến diễn vào cuối tháng 12. Mỗi đêm gồm ba phần chính: The greatest dinner - Bữa tối với ẩm thực châu Âu, The greatest show - Biểu diễn nghệ thuật, The greatest DJ - Không gian âm nhạc điện tử.

Sabra Johnson là quán quân "So you think you can dance" Mỹ mùa ba. Cô hoạt động nhảy múa ở Việt Nam được hai năm. Giám đốc sản xuất chương trình - Thủy Top - cho biết cô muốn tạo ra hàng loạt show giải trí mang lại năng lượng tích cực cho khán giả và sân khấu cho những người nghệ sĩ xiếc hay những bộ môn nghệ thuật khác bị bỏ quên. "Tôi ấp ủ dự án này được một năm và hy vọng bạn bè năm châu đến Việt Nam có nơi để trải nghiệm giải trí đúng tầm", cô nói.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong "The great show".

Petey Majik Nguyễn là ảo thuật gia người Việt kiều, sinh ra lớn lên ở Australia. Anh đeo đuổi bộ môn ảo thuật đường phố từ những ngày còn ngồi trên ghế trường trung học. Petey từng tham gia trình diễn tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như: Los Angeles, Macao, Fiji, Hong Kong, Singapore...Năm 2012, anh về Việt Nam làm show ảo thuật đường phố và tham gia đóng phim Âm mưu giày gót nhọn, Ngày nảy ngày nay, Vòng eo 56.

Tâm Giao