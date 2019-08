Thương hiệu Seduce ra mắt BST nội y mùa thu

Đại diện Seduce Việt Nam cho biết BST mùa thu "Fall in love with yourself" mang thông điệp ý nghĩa nhắn gửi phái đẹp hãy biết quan tâm, yêu thương, chăm sóc và luôn lựa chọn những gì tốt nhất cho bản thân. BST có khá nhiều màu sắc để bạn lựa chọn. Đó là những màu sắc dự báo được yêu thích trong mùa thu đông năm nay. Từ màu xanh Aquamarine mới mẻ trẻ trung, màu nâu và xám thanh lịch, nhã nhặn cho đến màu trắng trong trẻo.