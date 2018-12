Thu Minh, Trọng Hiếu khuấy động lễ trao giải 'Ngôi sao của năm'

Nhóm The Sheep thể hiện "Nàng" - ca khúc chủ đề của "Ngôi sao của năm". Nhạc phẩm do trưởng nhóm Hoàng Thống sáng tác, ca ngợi vẻ đẹp tâm hồn, sự tự tin của phái đẹp trong thời hiện đại. Tinh thần ca khúc phù hợp với chủ đề "Women like you - Người phụ nữ như bạn là tuyệt vời nhất" của lễ trao giải.