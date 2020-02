Thu Minh hát về tình đơn phương

Ca sĩ Thu Minh thể hiện nỗi lòng của những người yêu nhưng không được đáp lại trong MV "Love you in silence".

Love you in silence do nhạc sĩ Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long cùng sáng tác, thuộc thể loại Ballad. Ca khúc từng được Thu Minh trình diễn lần đầu trên sân khấu chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Nội dung bài hát nói lên tình cảm đơn phương của một cô gái dành cho người cô thầm yêu. Ở video nhạc, Thu Minh vào vai một cô ca sĩ phải lòng chàng trai sản xuất âm nhạc trong phòng thu. Những cử chỉ chăm sóc, quan tâm của người này khiến cô ngộ nhận anh có tình cảm với mình.

Thu Minh hát 'Love you in silence' MV "Love you in silence" (Dương Khắc Linh - Hoàng Huy Long) - Thu Minh. Video: Youtube.

Thu Minh chia sẻ thông qua ca khúc cô muốn truyền tải thông điệp đôi khi được yêu là một hạnh phúc. "Có thể bạn sẽ yêu trong cô đơn, không bao giờ mong người đó đáp lại tình cảm của mình. Nhưng ta có một người để yêu đã là hạnh phúc rồi", cô nói.

Love you in silence mở đầu cho loạt sản phẩm của Thu Minh năm 2020. Năm 2019, ca sĩ ra mắt MV I am diva và showcase cùng tên gây chú ý. Với ca khúc này cô nhận được ba đề cử giải thưởng Cống Hiến 2020 với các hạng mục: MV của năm, Chương trình của năm và Ca sĩ của năm.

Ca sĩ Thu Minh. Ảnh: Thành Luân.

Thu Minh sinh năm 1977 ở Hà Nội. Cô gia nhập làng nhạc từ năm 1992 và nổi tiếng qua ca khúc Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm)... Thu Minh từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt đoạt các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance và đạt nhiều thành công.

Tâm Giao