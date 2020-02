Thư Beethoven gửi ‘người tình vĩnh hằng’ bí ẩn

Sau khi nhà soạn nhạc Beethoven qua đời, thư ký của ông tìm được một bức thư gửi tặng người phụ nữ ẩn danh.

Nhà soạn nhạc cổ điển người Đức Beethoven (1770 - 1827) được biết đến như một thiên tài âm nhạc, có cuộc đời cô đơn và bất hạnh. Sau khi ông qua đời, thư ký của ông - Anton Schindler - và hai người bạn thân đã tìm được Chúc thư Heiligenstadt ông để lại cho hai em trai. Trong đó, có một lá thư không ghi tên người nhận, nhan đề "Người tình vĩnh hằng" (Immortal Beloved).

Beethoven viết:

"Thiên thần của tôi, tất cả của tôi...

Liệu rằng tình yêu của đôi ta có kéo dài mãi mà không cần trải qua đau thương này không? Liệu rằng em có thể thay đổi được sự thật em không trọn vẹn thuộc về tôi, tôi cũng không hoàn toàn có được em? Lạy Chúa, em hãy nhìn vào vẻ đẹp của thiên nhiên và dành tâm trí cho những điều sắp xảy ra. Tình yêu là tất cả, tình yêu của tôi bên em, tình yêu của em bên tôi...

...Người tình vĩnh hằng của tôi, dù cả khi trong giấc ngủ, tâm trí của tôi vẫn hướng về em. Có khi vui, có khi buồn, có khi chờ đợi định mệnh nghe được mong muốn của đôi ta. Tôi chỉ có thể sống cuộc đời trọn vẹn bên em, nếu không tôi chẳng có gì cả. Tôi đã quyết định rời xa em cho đến khi có thể quay trở lại trong vòng tay em, gọi đó là mái ấm của mình, và đưa tâm hồn của tôi cùng tâm hồn em trôi vào cõi hư không - thật đáng tiếc. Rồi em sẽ hiểu được lòng chung thủy của tôi, không một ai khác có thể chạm được vào trái tim tôi, không bao giờ - không bao giờ! Chúa ơi, tại sao người ta lại phải rời bỏ người mình yêu nhiều đến vậy...

Em hãy bình thản - chỉ nhờ có suy nghĩ trong bình tĩnh chúng ta mới có thể bên nhau - hãy vững tâm - yêu tôi - hôm nay - và hôm qua. Em - tình yêu của tôi - tất cả của tôi - từ biệt em - hãy tiếp tục yêu - đừng bao giờ nghi ngờ trái tim chân thành nhất của người em yêu.

Mãi mãi của tôi.

Mãi mãi của em.

Mãi mãi của chúng ta".

Gần 200 năm sau khi Beethoven qua đời, danh tính "Người tình vĩnh hằng" vẫn thu hút nhiều sự chú ý trong giới chuyên môn. Dựa vào mốc thời gian trong lá thư - ngày 6/7 và các sự kiện trong cuộc đời ông, nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc, nhà văn viết tiểu sử Beethoven đưa ra dự đoán về người phụ nữ bí ẩn trong thư.

Antonie Brentano

Chân dung Antonie Brentano. Ảnh: Classicfm.

Antonie Brentano sinh ra và lớn lên tại thành phố Vienna (Áo) - nơi Beethoven theo đuổi sự nghiệp năm 17 tuổi. Cô kết hôn với một doanh nhân người Đức - Franz Brentano - và có năm con. Gia đình cô quay lại Vienna để chăm sóc cha cô vào những ngày cuối đời. Năm 1810, họ bắt đầu quen biết Beethoven, Franz nhanh chóng trở thành bạn và người bảo trợ cho ông. Trong khi đó, Antonie mắc chứng trầm cảm kinh niên do quá đau buồn sau khi cha mất, Beethoven đã chơi nhạc hàng giờ liền để an ủi cô. Mùa hè năm 1812, nhà soạn nhạc có một chuyến đi đến Prague (Czech). Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Maynard Solomon, trong cuốn sách về tiểu sử Beethoven, ông chỉ ra nhiều bằng chứng Antonie xuất hiện ở khu vực liên quan trong thời gian đó. Hơn tám tháng sau, cô sinh con trai thứ sáu, cậu bé sau đó bị tàn tật về cả thể xác và trí tuệ. Trong cuốn Beethoven: Life of an Artist, tác giả Susan Lund cho rằng đây có thể là con trai của Beethoven. Nhà soạn nhạc rất đau khổ khi không được ở gần con trai mình và viết nên bản nhạc Missa Solemnis tặng cậu bé.

Bettina Brentano

Bettina Brentano. Ảnh: All about Beethoven.

Bettina Brentano là chị gái cùng cha khác mẹ của Franz Brentano. Cô là một nhà văn, nhạc sĩ và nhà hoạt động xã hội. Với tính cách sôi nổi, cô có nhiều hành động tán tỉnh khi gặp gỡ Beethoven. Hai người trở nên thân thiết và sáng tác âm nhạc cùng nhau. Bettina được coi là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm lãng mạn của Beethoven.

Nữ bá tước Julie Guicciardi

Julie Guicciardi. Ảnh: ludwigvanbeethoven.fr

Nữ bá tước Julie (tên thường gọi: Giulietta) từ thành phố Trieste (Italy) chuyển đến Vienna cùng cha mẹ vào năm 1800 và trở thành học trò của Beethoven. Ông đem lòng say mê cô học trò, nhưng hai người không đến với nhau vì cô phải kết hôn với người có dòng dõi quý tộc. Cuốn tiểu sử về cuộc đời Beethoven xuất bản năm 1840 của tác giả Anton Schindler dự đoán lá thư "Người tình vĩnh hằng" được gửi cho nữ bá tước Julie. Nhạc sĩ sáng tác bản sonata Ánh trăng với những giai điệu tràn ngập cảm xúc lãng mạn dành tặng cô, sau đó trở thành bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất của ông.

Nữ bá tước Therese Brunsvik

Chân dung bá tước Therese Brunsvik. Ảnh: All about Beethoven.

Nữ bá tước Therese từ Hungary chuyển đến Vienna vài tuần để theo học với nhạc sĩ Beethoven năm 1799. Cô là một cô gái thông minh, có năng khiếu piano và thành tạo năm thứ tiếng khi còn rất trẻ. Sau cái chết của cha, Therese lập lời thề không bao giờ kết hôn. Ở tuổi bốn mươi, cô theo đuổi sự nghiệp giảng dạy và thành lập hệ thống mẫu giáo ở Hungary. Nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng nữ bá tước là người bạn đồng hành hoàn hảo với Beethoven. Hai người trở thành bạn thân trong nhiều năm. Nhạc sĩ sáng tác tặng cô Bản sonata số 24, thường được biết đến tên gọi For Therese

Nữ bá tước Josephine Brunsvik

Chân dung Josephine Brunsvik. Ảnh: Classicfm.

Nữ bá tước Josephine - em gái Therese - là mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời nhạc sĩ Beethoven. Ông phải lòng cô ngay cái nhìn đầu tiên. Năm 20 tuổi, cô kết hôn với một nghệ sĩ tượng sáp dòng dõi hoàng tộc - Joseph Deym. Sau 5 năm, Deym qua đời vì bệnh viêm phổi, lúc đó, họ có bốn con. Một mình gánh vác công việc gia đình, quản lý viện bảo tàng, xử lý nợ nần khiến Josephine suy sụp tinh thần. Beethoven theo đuổi Josephine nhưng cô buộc phải từ chối vì nếu cưới một thường dân, cô sẽ mất quyền nuôi con. Năm 1810, cô đi bước nữa với thầy giáo của con trai - Baron Christoph von Stackelberg - nhưng hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng bạo hành.

Năm 1812, cô quay về Prague (Czech) để tìm sự hỗ trợ tài chính và giải thoát khỏi cuộc hôn nhân. Beethoven cũng có một chuyến đi đến Prague cùng thời gian này. Hơn tám tháng sau, Josephine sinh bé gái Minona. Trong cuốn Beethoven and His World: A Biographical Dictionary, tác giả H. P. Clive cho rằng Minona có thể là con gái của cố nhạc sĩ. Gương mặt cô bé có điểm tương đồng gương mặt Beethoven. Năm 1957, 13 thư tình của nhà soạn nhạc gửi cho Josephine được công khai. Josephine có nhiều khả năng nhất là người phụ nữ được nhắc đến trong lá thư "Người tình vĩnh hằng".

Beethoven (tên thật: Ludwig van Beethoven) sinh năm 1770 tại Bonn (Đức). Ông được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và được phát hiện năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ. Các sáng tác của ông có sức ảnh hưởng lớn trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Nhạc sĩ phải trải qua nhiều khó khăn, bệnh tật và có đời sống tình cảm phức tạp. Ông thường có quan hệ tình cảm với những phụ nữ không cùng tầng lớp hoặc đã lập gia đình. Tình yêu là nguồn cảm hứng cho nhiều sáng tác lãng mạn của Beethoven. Tên tuổi cố nhạc sĩ gắn liền với các kiệt tác: Bản giao hưởng số 2 Rê trưởng, Giao hưởng số 3 Mi giáng trưởng (Anh hùng ca), Giao hưởng số 5 Đô thứ (Định mệnh), Giao hưởng số 6 Fa trưởng (Đồng quê), Giao hưởng số 7 La trưởng, Giao hưởng số 9 Rê thứ (Niềm vui), các bản sonata Bi tráng, Ánh trăng... Mười điều thú vị về Beethoven nhân kỷ niệm 247 ngày sinh Bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Video: Youtube.

Thu Thảo (theo Udiscovermusic, The Guardian)