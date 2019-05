'Three Lions' - ca khúc ăn mừng của fan bóng đá Anh

Ca khúc được fan thể thao "vua" ở Anh yêu thích vì thắp lên niềm hy vọng, ghi lại những giây phút lịch sử của đội nhà.

'The Cup of Life' - ký ức về mùa hè rạo rực trên đất Pháp

Sáng 10/5, vòng đấu bán kết Europa League kết thúc với quyền đi tiếp cho hai câu lạc bộ Arsenal và Chelsea. Trước đó một ngày, Tottenham vượt qua Ajax với tỷ số 3-2. Kết quả vừa đủ để đưa đội bóng thành phố London (Anh) góp mặt trong trận chung kết Champions League với Liverpool. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá châu Âu, bốn câu lạc bộ cùng quốc tịch góp mặt trong hai trận chung kết các giải đấu cấp câu lạc bộ của châu Âu. Người hâm mộ bóng đá Anh lại có thể tự hào ca lên câu hát Football's coming home.

'Three Lions' - bài ca mừng chiến thắng của fan bóng đá Anh "Three Lions" ca khúc ăn mừng chiến thắng của cổ động viên Anh.

"Bóng đá trở lại nơi nó thuộc về" là khúc ca ăn mừng quen thuộc của người dân Anh mỗi khi các đội tuyển của họ thành công trên đấu trường quốc tế. Câu hát nằm trong ca khúc Three Lions (Football's coming home) của ban nhạc Lightning Seeds, phát hành năm 1996 khi nước Anh đăng cai tổ chức giải Bóng đá châu Âu European Championship.

Dù mang giai điệu vui tươi, Three Lions nói về nỗi buồn sau nhiều năm thất bại của nền bóng đá Anh. Ca khúc mở đầu bằng những lời nhận xét từ các nhà phân tích thể thao, cho rằng đội tuyển Tam sư sẽ lại gây thất vọng cho người hâm mộ. Giọng ca của các chàng trai Lightning Seeds cất lên:

"Everyone seems to know the score, they've seen it all before

They just know... They're so sure...

That England's going to throw it away, gonna blow it away"

"Họ cho rằng mình biết trước kết quả.

Họ chắc chắn nước Anh sẽ lại thất bại như trong quá khứ"

Ở vế hai, Lightning Seeds nói việc đội nhà thường xuyên bị đem ra chế giễu. Họ không có thành tích ấn tượng trên đấu trường quốc tế nếu so với những quốc gia như Brazil, Pháp, Đức, Italy... Đội tuyển Tam Sư chỉ có một chức vô địch World Cup (năm 1966) và hai lần về thứ ba tại UEFA Euro.

"So many jokes, so many sneers.

All those oh-so-nears wear you down through the years"

"Những lời trêu chọc, những lời mỉa mai

Những lần suýt thành công khiến bạn thất vọng suốt nhiều năm"

Bài hát khéo léo mô tả tâm lý của những người hâm mộ thể thao. Dù buồn vì đội nhà chịu nhiều thất bại, họ cũng không từ bỏ hy vọng. Ban nhạc truyền tải một tinh thần lạc quan hơn ở đoạn điệp khúc:

"But I know they can play. Because I remember:

Three lions on a shirt; Jules Rimet still gleaming

Thirty years of hurt, never stopped me dreaming"

"Nhưng tôi biết các cầu thủ có khả năng. Hãy nhớ về: Ba chú sư tử trên ngực áo (biểu tượng của đội tuyển Anh), chiếc cúp vô địch thế giới vẫn còn đây (trước năm 1970, phần thưởng vô địch World Cup được gọi là cúp Jules Rimet - theo tên cố chủ tịch FIFA)

30 năm đau khổ không khiến tôi thôi mơ ước"

Three Lions giúp người Anh sống lại những phút giây huy hoàng trong thế kỷ 20 của đội bóng đá nam nước này. Bài hát gợi nhớ những hình ảnh nổi tiếng của đội bóng như: bàn thắng của Bobby Charlton trước Mexico và màn ăn mừng của Nobby Stiles khi giành chức vô địch tại World Cup 1966, cú xoạc bóng của Bobby More với Jairzinho trong trận đấu gặp Brazil tại World Cup 1970, bàn thắng gỡ hòa của Gary Lineker trong trận bán kết với Tây Đức World Cup 1990.

Bàn thắng của Bobby Charlton vào lưới Mexico tại World Cup 1966 được nhắc đến trong ca khúc.

Bài hát sử dụng nhiều đoạn bình luận từ các buổi phát sóng những trận đấu của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Đoạn âm thanh khán giả cổ vũ mở đầu bài hát được ban nhạc thu trực tiếp từ một trận đấu của câu lạc bộ Liverpool tại cúp châu Âu năm 1995.

Three Lions được chọn là ca khúc chủ đề của Euro 1996. Khán giả thường hát vang ca khúc trên các khán đài các trận đấu của Tam Sư. Theo Independent, đội tuyển Đức (những người vô địch Euro 1996) cũng dùng ca khúc để ăn mừng kể từ năm đó, như một hành động chế giễu đội tuyển Anh. Ca khúc từng leo lên vị trí 16 trên bảng xếp hạng âm nhạc Đức.

Ban nhạc Lightning Seeds sau này từng nhiều lần ra mắt các phiên bản khác của ca khúc, cập nhật thêm những sự kiện nổi bật của đội tuyển Anh. Nổi tiếng nhất là phiên bản 3 Lions '98 cổ vũ đội bóng tham dự World Cup 1998 tại Pháp. Theo Guardian, Three Lions từng leo lên vị trí số 1 bảng xếp hạng âm nhạc UK năm 1996. Bài hát lập lại thành tích tương tự khi đội tuyển Anh lọt vào vòng bán kết World Cup 2018. John Motson, bình luận viên thể thao nổi tiếng, nhận xét: "Khi nói về bóng đá Anh, hiếm ca khúc nào vượt qua được Three Lions".

Lightning Seeds - 3 Lions '98 Phiên bản "3 Lions '98" phát hành trước World Cup 1998 đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc UK.

The Lightning Seeds, thành lập năm 1989, là một ban nhạc rock của thành phố Liverpool (Anh). Thành viên chính thức duy nhất của nhóm là ca sĩ Ian Broudie. Ông Ian sáng tác các ca khúc và thuê những nhạc công khác biểu diễn và thu âm dưới tên ban nhạc. Ban nhạc phát hành tổng cộng sáu album với nhiều ca khúc lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc UK như Pure, All I Want, Change...

Đạt Phan