Thời trang nam Milando khai trương tại TP HCM

Thương hiệu Milando sẽ khai trương loạt cửa hàng đầu tiên vào 22/9 tới tại quận 3 và quận Tân Bình.

Milando sẽ có mặt tại TP HCM thông qua chuỗi sự kiện mang chủ đề "Making your Mark in the world" cùng thông điệp gửi đến các chàng trai: Hãy ghi đậm dấu ấn của mình trong mắt đối phương ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thương hiệu chuyên về veston may đo, thiết kế và trang phục công sở dành cho nam mang đậm nét tinh tế phong cách Italy cùng nền tảng sản xuất tiêu chuẩn quốc tế.

Bà Trần Thị Thanh Hường – Tổng giám đốc của Milando cho biết rất háo hức cho ngày ra mắt của Milando. Qua quá trình "lắng nghe cơ thể" cùng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết kế thời trang, thương hiệu tự tin cho ra mắt Veston cao cấp Milando. "Chúng tôi không chỉ mang đến cho khách hàng sản phẩm ưu việt về chất liệu, kiểu dáng, còn quan tâm đến cảm xúc khi khách hàng sử dụng sản phẩm, để việc mặc veston trở nên thân thiện và tạo nên phong thái thoải mái, tự tin cho khách hàng", bà Thanh Hường nói.

Không chỉ quan tâm đến xu hướng mới nhất, Milando lấy phong cách làm chuẩn. Milando luôn cập nhật và đưa ra những thiết kế được ưu tiên lựa chọn kỹ về chất liệu, kiểu dáng, màu sắc và phù hợp với trend mới nhất của giới trẻ trên toàn thế giới.

Với việc mang đến những bộ sưu tập có thiết kế độc đáo cùng chất liệu cao cấp, theo xu hướng thời trang quốc tế, Milando sẽ là lựa chọn mới của các bạn trẻ năng động nhưng không kém phần tinh tế và lịch lãm.

Trong ngày khai trương showroom vào 22/9 tới, khách hàng sẽ được tham gia sự kiện "Making your Mark in the world" và có cơ hội được tặng một bộ Veston miễn phí trị giá 2.500.000 đồng.

Tất cả khách hàn đến tham quan, mua sắm tại cửa hàng Milando trong dịp khai trương từ ngày 22-25/9 sẽ được hưởng chương trình ưu đãi mua 2 tặng một tất cả các sản phẩm.

(Nguồn: Milando)