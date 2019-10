Cố ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Sulli có tuổi thơ hạnh phúc, được gọi là "công chúa nhỏ" của đế chế giải chí SM Entertainment.

"Sulli đã rời bỏ chúng tôi. Tình hình thật khó tin và cay đắng", đại diện đế chế giải trí SM Entertainment nói với truyền thông và khán giả vào chiều 14/10. Theo Sports Chosun, tất cả đều bàng hoàng, không tin Sulli đã qua đời. Các đồng nghiệp tiếc thương cô, hủy bỏ mọi lịch trình trong hôm nay và vài ngày tới. Truyền thông Hàn cũng kêu gọi người dân quan tâm, giúp đỡ những trường hợp bị trầm cảm, kèm theo đó là số điện thoại của các đơn vị phòng chống tự tử.

* Nhan sắc của Sulli

Nhan sắc gây sốt của Sulli Video: SM.

Trên Naver và trang chủ của SM Entertainment, hàng trăm nghìn khán giả để lại lời nhắn, thương tiếc và nhắc lại thời thơ ấu trải hoa hồng của Sulli. Cô sinh ra trong gia đình khá giả tại Busan, trên có hai anh, dưới có một em trai. Là con gái duy nhất, Sulli được bố mẹ và các anh cưng chiều. Thấy con bộc lộ năng khiếu từ bé, gia đình đăng ký cho Sulli học diễn xuất, múa, hát, đàn...

Trên chương trình thực tế của SM, ca sĩ từng kể nhớ mãi thời nhỏ, căn nhà luôn ngập tiếng cười. Cô bé Choi Jin Ri (tên thật của Sulli) được bố mẹ đưa đến lớp, tan trường được các anh đến đón về. Bạn bè cùng lớp đều thích thú mỗi khi cô hát, nhảy. Cô từng tự nhận mình là "công chúa nhỏ" trong vòng tay gia đình.

Cố nghệ sĩ Sulli thời thơ ấu. Ảnh: Daum.

Năm lớp bốn, mẹ đưa Jin Ri đến Seoul để học diễn xuất chuyên nghiệp. Tại trường tiểu học Seoul Cheongdam, cô bé nổi bật hơn bạn bè cùng lứa nhờ khuôn mặt xinh đẹp, lanh lợi, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Theo lời tư vấn của một phóng viên nổi tiếng Hàn Quốc khi ấy, tên Jin Ri có nghĩa là "Sự thật", không phù hợp với làng giải trí, từ đó cô bé lấy nghệ danh Sulli.

Hai năm sau đó, Sulli chạm ngõ màn ảnh với phim cổ trang Bài ca Sơ Đông (Ballad Of Suh Dong, 2005). Cô bé 11 tuổi đóng vai thời thơ ấu của công chúa Seonhwa vương quốc Silla - nổi tiếng thông minh và xinh đẹp. Diễn xuất có chiều sâu giúp diễn viên nhí gây ấn tượng đạo diễn và khán giả.

* Sulli trong phim đầu tay - 'Bài Ca Sơ Đông'

Sulli trong phim đầu tay - 'Bài Ca Sơ Đông' Video: SBS.

Biết cô bé có tài, các diễn viên tiền bối và nhân viên trường quay thường nói Sulli hát vào giờ giải lao. Ngay khi cô cất giọng hát, nhiều người khuyên mẹ cô bé nên đưa con đi thử giọng, theo Daum. Cùng năm 2005, Sulli đăng ký thử giọng tại SM Entertainment - công ty giải trí số một Hàn Quốc. Chất giọng vang, khỏe của cô gây ấn tượng với chủ tịch Lee Soo Man, ngay lập tức cô được tuyển chọn.

Nate cho biết, các thực tập sinh và nhân viên tại SM Entertainment kể, "ông trùm làng giải trí" Lee Soo Man và nhiều nghệ sĩ tiền bối cưng chiều Sulli, gọi cô là "công chúa nhỏ", tạo mọi điều kiện để cô phát triển sự nghiệp. Với vai trò diễn viên nhí, cô có cơ hội làm gương mặt đại diện nhiều thương hiệu và nhận vai trong các phim điện ảnh lẫn truyền hình. Trong tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, sao nhí được chọn là người thổi nến bên cạnh chủ tịch và những thần tượng đình đám bấy giờ là Kangta (nhóm H.O.T.), Yunho (DBSK)... Từ năm 2006 đến 2008, bên cạnh học hành, mỗi năm cô bé đều đặn đóng một phim.

* Sulli thi tuyển chọn tài năng tại SM năm 11 tuổi

Sulli tham gia thi tuyển làm thực tập sinh tại SM Entertainment Video: SM.

Năm 2009 - khi mới 15 tuổi, cô được công ty cho ra mắt cùng nhóm F(x). "Sulli - sao nhí triển vọng của làng giải trí Hàn", "Công chúa nhỏ SM sẽ chiếm lĩnh làng giải trí 10 năm tới", "Gà cưng được SM lăng xê"... là những bài viết của truyền thông Hàn về Sulli. Nhờ bệ phóng từ công ty quản lý, Sulli được chăm chút, hình ảnh, trang phục. Chiều cao 1,7 m cùng nhan sắc nổi bật giúp cô trở thành thần tượng của hàng nghìn thanh thiếu niên. Mỗi lần Sulli biểu diễn, người hâm mộ đều trầm trồ, reo hò tên cô, theo Daum.

Năm 2010, cô có cơ hội sải bước trên sàn catwalk trong chiếc váy cưới của nhà tạo mẫu hàng đầu Hàn Quốc - Andre Kim. Sulli cũng là "cô dâu" nhỏ tuổi nhất từng trình diễn áo cưới của huyền thoại làng thời trang nước này. Andre Kim đánh giá Sulli xinh đẹp, tương lai sẽ là sao sáng nếu đi đúng hướng.

Vẻ gợi cảm của Sulli khi khoác lên mình chiếc váy cưới hồng cánh sen năm 16 tuổi - khi mới ra mắt làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm gương mặt đại diện nhóm nhạc F(x). Ảnh: Sport Korea.

Giai đoạn 2009-2013, cô gặt hái nhiều thành công nhờ phim ảnh, ca hát. Vai gái giả trai trong phim thần tượng Gửi người xinh tươi (To the beautiful you) - đóng cùng Choi Minho - giúp Sulli có lượng fan đông đảo tại châu Á. Các hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh họa báo giúp sao trẻ thu về hàng trăm nghìn won.

Hành trình trượt dài trong scandal của Sulli bắt đầu từ cuối năm 2013 - khi lộ ảnh hẹn hò rapper Choiza của nhóm nhạc hip hop Dynamic Duo. Mối tình gây bàn tán vì Choiza đã qua tuổi 35, còn Sulli mới 21 tuổi. Vì bận yêu đương, Sulli xao nhãng hoạt động quảng bá album cùng F(x), biểu diễn hời hợt và thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến nhóm. Cô rời nhóm vào năm 2015, khi đời tư dính nhiều tai tiếng, bị khán giả gọi là "Con ghẻ quốc dân" hay "gái hư xứ Hàn".

Theo số liệu của Google, Sulli xếp thứ ba danh sách "từ khóa được giới trẻ Hàn tìm kiếm nhiều nhất năm 2017". Daum cho biết, cô bị ném đá" nhiều nhất mạng xã hội lẫn truyền thông vì lối sống buông thả, đăng ảnh gợi dục và yêu đương nhăng nhít. Những năm cuối đời, Sulli vướng tranh cãi không mặc áo lót, từng đăng video "thả rông" vòng một, nắn ngực, say khướt trong quán rượu. Hồi tháng 9, cô bị chỉ trích vì mặc áo hai dây bó, chụp ảnh trên giường cùng một số đàn ông... Trên Pann, nhiều khán giả nói Sulli trầm cảm, áp lực vì bị dư luận miệt thị, fan quay lưng, công ty thiếu quan tâm.

* Sulli và Minho trong phim "Gửi người xinh tươi"

Sulli và Minho trong phim Gửi người xinh tươi. Video: SBS.

Thanh An (theo Naver, Daum)