Thị trường hàng hiệu qua sử dụng phát triển mạnh

Trao đổi, mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng phát triển mạnh trên thế giới lẫn tại Việt Nam, cho thấy sự thay đổi nhu cầu tiêu dùng của giới trẻ.

What Goes Around Comes Around, The RealReal, Yoogi’s Closet.. là các website quen thuộc với tín đồ thời trang, nhất là hàng hiệu đã qua sử dụng. Phần lớn các trang này nhen nhóm xuất hiện từ năm 2009, khi nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Nhiều chủ sở hữu những chiếc túi xách đắt đỏ quyết định bán chúng đi, trong khi không ít người mong các sản phẩm yêu thích đã qua sử dụng để giảm thiểu số tiền bỏ ra.

New York Times và nhiều chuyên trang cho rằng khủng hoảng kinh tế thế giới gây khó khăn nhưng vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho thị trường mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng vươn lên. Từ đó dẫn đến thay đổi nhu cầu, thói quen sử dụng và hình thành cộng đồng chuyên trao đổi, mua bán những chiếc túi, đôi giày, đồng hồ... dùng "lướt" qua một, hai lần.

Túi xách hàng hiệu có sức hút lớn với tín đồ thời trang. Ảnh: Yoogi’s Closet.

Năm 2019 chứng kiến cột mốc lịch sử khi The RealReal xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, cho thấy sự phát triển vượt trội của thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng quốc tế. Khách hàng của thị trường này hầu hết là Millennials (sinh trước năm 1996) và Gen Z (từ 1996 trở đi) - thế hệ lớn lên trong thời đại thông tin đại chúng phát triển, khiến lối suy nghĩ và tiêu dùng của họ cũng khác biệt.

Tại Việt Nam, xu hướng hàng hiệu secondhand cũng nhen nhóm từ lâu. Các hội, nhóm mua đi bán lại thời trang qua sử dụng hoạt động liên tục trên mạng, trong đó có nhóm Thanh Lý Đồ Hiệu (Luxury Authentic) với hơn 170.000 thành viên và gần 300 bài đăng mỗi ngày.

Hội thanh lý hàng hiệu authentic TP HCM cũng hoạt động sôi nổi, với gần 100.000 thành viên. Các thành viên trong nhóm này hầu hết đều là thế hệ sinh sau năm 1980, yêu hàng hiệu và không ngại dùng hàng đã qua sử dụng. Kết quả này là xu hướng thời trang "nhanh nở chóng tàn", thay đổi liên tục, khiến những chiếc túi vừa mua về có khi đã lỗi mốt.

Giới thượng lưu hoặc người thu nhập cao thường mua sắm vì sở thích mà đôi khi không thực sự cần, dẫn đến việc tủ đồ ngày một nhiều. Thanh lý, bán lại là một trong những giải pháp được giới chơi hàng hiệu áp dụng nhằm dọn bớt tủ đồ, chừa chỗ cho những món đồ mới và giúp người có thu nhập thấp hơn có thể sở hữu chiếc túi hiệu mớ ước.

Giới trẻ ngày nay đã không còn ngại tái sử dụng hàng hiệu. Ảnh: Eluxe Magazine.

Dù tiềm năng, thị trường hàng hiệu đã qua sử dụng cũng đầy bất cập, điển hình là vẫn đề hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và người bán thiếu uy tín. Nhiều chiếc túi đã qua tay 3,4 người mới bị phát hiện là hàng giả hay người mua vừa chuyển tiền thì người bán đã "không rõ tăm tích".

Để thị trường dành riêng cho những người mê hàng hiệu tại Việt Nam phát triển tích cực, cần có giải pháp tối ưu nhằm loại bỏ các vấn đề có thể gặp phải khi giao dịch hàng hiệu qua tay mà các hội, nhóm chưa giải quyết được.

Đẹp nhưng nhanh chóng lỗi mốt là vấn đề chung của những chiếc túi mang tính xu hướng. Ảnh: Glory Of The Snow.

Vân Nguyễn (Theo New York Times, Bazaar Vietnam)