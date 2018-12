Nhóm nhạc gia đình P4 đến từ Philippines hát liên khúc Hello Vietnam, Born This Way, Maria, Doremi, Oh Happy Day, Somebody To Love, I Will Follow Him, We Are Family. Trấn Thành rơi nước mắt ở những giây cuối. Anh cho biết: "Mỗi thành viên đều hát tốt, các bạn có sự tự tin, gắn kết. Các bạn khiến không khí trở nên ấm cúng, khiến tôi nhớ gia đình mình". Tuy vậy về chuyên môn, theo nhạc sĩ Huy Tuấn, tiết mục không thật sự gây ấn tượng.