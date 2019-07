Thí sinh The Voice hát hit Chi Pu

Bích Tuyết được giám khảo khen khi thể hiện ca khúc "Đoá hoa hồng" kết hợp vũ đạo.

Cô gái Australia bị loại khỏi Giọng hát Việt

Tập 12 chương trình Giọng hát Việt phát sóng tối 30/6. Bích Tuyết - thí sinh đội Thanh Hà - xuất hiện trong bộ váy dạ hội màu đỏ, vừa hát vừa nhảy. Tuấn Hưng đánh giá cao nỗ lực của thí sinh, anh khuyên cô chọn trang phục gọn gàng hơn, tránh nguy hiểm khi biểu diễn. Hồ Hoài Anh khen Bích Tuyết là thí sinh đa sắc màu, luôn nỗ lực trong từng tiết mục. Thanh Hà bày tỏ: "Em luôn cho chị thấy sự cố gắng để đứng trên sân khấu này, những điều nhỏ nhặt khác chị không quan tâm, chỉ biết rằng em đã làm rất tốt".

Thí sinh The Voice được khen khi hát hit Chi Pu Tiết mục của Bích Tuyết.

Đóa hoa hồng do Andiez (Á quân Sing My Song 2018) và Masew (nhà sản xuất Buồn của anh) sáng tác. Bài hát mang âm hưởng dance sôi động, được Chi Pu ra mắt hồi tháng 5/2018. Tác giả ví von những cô gái quyến rũ với đóa hoa hồng kiêu hãnh.

Bích Tuyết là một trong những thí sinh nổi bật trong cuộc thi năm nay.

Trần Hằng My đội Tuấn Hưng tự đánh piano, hát bài Yếu đuối của Hoàng Dũng. Thanh Hà nhận xét thí sinh hát cảm xúc, Hồ Hoài Anh bất ngờ vì khả năng chơi đàn piano của Hằng My. Tuấn Hưng hài lòng với tiết mục của học trò, anh cho rằng khả năng chơi piano sẽ giúp cô chinh phục thêm nhiều đối tượng khán giả. Lâm Bảo Ngọc - thí sinh khác của đội Tuấn Hưng - hát ca khúc tiếng Anh I Don't Believe của Trang Pháp. Các giám khảo khen cô trình diễn tự tin, tràn đầy năng lượng.

Xuân Đạt đội Tuấn Ngọc hát Mẹ anh bảo cưới do Nguyễn Thương, Tuấn Dũng sáng tác. Tiết mục mang đến không khí trẻ trung, sôi động. Hai diễn viên đóng giả Tuấn Ngọc, Thanh Hà diễn vai bố, mẹ của Xuân Đạt. Hai người liên tục giục anh lấy vợ. Hồ Hoài Anh nhận xét màn trình diễn mang tính giải trí cao, phù hợp với hình ảnh trẻ trung của Xuân Đạt. Thanh Hà khen thí sinh có ngoại hình sáng, nhảy giỏi, hát tốt. Võ Ngọc Nhân - thí sinh cùng đội Xuân Đạt - hát Đi đâu để thấy hoa bay của Hoàng Dũng, bài hát nói về tình cha con. Anh được các huấn luyện viên khen trình diễn cảm xúc.

Bích Trâm đội Thanh Hà thể hiện bài Giận anh của Đức Trí. Hồ Hoài Anh nhận xét thí sinh có giọng hát tốt, phong độ ổn định từ đầu cuộc thi. Đức Trường - thí sinh còn lại trong đội nữ ca sĩ hát Cảm giác lúc ấy ra sao. Dù có đôi chỗ xử lý chưa tốt, tổng thể tiết mục được Hồ Hoài Anh khen tròn trịa.

Chương trình còn có các tiết mục nhạc Hàn You are My Everything (Duy Đạt, đội Tuấn Hưng), Đừng yêu nữa em mệt rồi (Châu Nhi, đội Thanh Hà), Thư pháp (Đức Thịnh, đội Tuấn Ngọc). Kết quả, Lâm Bảo Ngọc, Bích Trâm, Đức Thịnh, Duy Đạt, Bích Tuyết, Xuân Đạt được đi tiếp nhờ bình chọn từ khán giả. Châu Nhi, Hằng My, Đức Trường, Ngọc Nhân chia tay chương trình. Tập 13 sẽ phát sóng vào ngày 7/7.

Hà Thu