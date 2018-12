Thí sinh Hoa hậu Đại sứ Du lịch sẽ vớt rác trên sông Hội An

Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây khi thi hoa hậu du lịch

Sự kiện ra mắt cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới được tổ chức tại Hội An, ngày 27/7. Cuộc thi, quy tụ 50 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ diễn ra tại Quảng Nam và Bangkok (Thái Lan). Một trong những hoạt động nổi bật là các thí sinh chèo thuyền vớt rác trên sông Hoài, Hội An, tuyên truyền sử dụng túi nylon tự phân hủy, ống hút tre thay vì nhựa plastic... ở Cù Lao Chàm.

Phan Thị Mơ, thí sinh Việt Nam (giữa) bên một số thí sinh.

"Với hai nơi tổ chức, chúng tôi hướng đến màu sắc khác biệt. Ở Hội An, các thí sinh kêu gọi giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp với thông điệp 'Keep the river flowing' (Hãy để dòng sông chạy mãi). Ở Thái Lan, các người đẹp sẽ tham gia các phần thi mang tính văn hóa, thể hiện bản sắc truyền thống của nước bản", đại diện cuộc thi cho biết.

Tối 28/7, các thí sinh sẽ thi mặc áo dài giữa phố cổ Hội An để chọn ra top 5 người đẹp nhất. Ngày 29/7, họ thi trình diễn bikini. Sau đó, họ tiếp tục thi về chủ đề môi trường ở Cù Lao Chàm. Các thí sinh được chia thành bốn nhóm. Sau mỗi phần thi, kết quả sẽ được trao với một huy chương vàng, một bạc và hai đồng trong mỗi nhóm và được tính vào điểm số chung cuộc.

Thí sinh Việt Nam là người mẫu - diễn viên Phan Thị Mơ. Ban tổ chức cho biết Việt Nam không phải là nước chủ nhà vì chỉ có một số phần thi phụ, nên không có chuyện Phan Thị Mơ được ưu ái. Đêm chung kết có năm giám khảo đến từ năm châu lục khác nhau.

Đương kim hoa hậu của cuộc thi đấu giá từ thiện bên diễn viên Mai Thu Huyền (trái).

Ông Hồ Tấn Cường, phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam, nói: "Chúng tôi mong cuộc thi khuếch trương vẻ đẹp di sản phố cổ, truyền được thông điệp giữ gìn môi trường đến công chúng, nhất là khán giả trẻ".

Sau ngày 30/7, thí sinh tiếp tục sang Thái Lan thi trang phục dạo biển, quốc phục và giới thiệu về video quảng bá vẻ đẹp quê nhà. Chung kết sẽ diễn ra tối 8/8 tại Bangkok. Người đăng quang nhận được số tiền mặt 10.000 USD cùng nhiều phần thưởng.

* Phan Thị Mơ giới thiệu vẻ đẹp miền Tây trong video thi đấu

Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới được tổ chức nhằm khám phá văn hóa, du lịch các quốc gia. Năm 2017, đại diện Việt Nam - người đẹp Liên Phương - đoạt giải Á hậu tại Philippines.

Tam Kỳ