Thí sinh American Idol thử sức các hit của Elton John

Top 5 thể hiện các ca khúc làm nên tên tuổi ca sĩ người Anh như "Your Song", "Rocket Man"...

Tối 12/5 (theo giờ Mỹ), American Idol tìm kiếm ba thí sinh xuất sắc vào đêm thi cuối cùng. Giám khảo yêu cầu Top 5 hát lại một ca khúc của Elton John, nhân dịp bộ phim tiểu sử về cuộc đời ông - Rocketman - sắp ra mắt vào tháng 7. Bên cạnh đó, mỗi người phải hát thêm hai ca khúc: một do thí sinh tự chọn theo chủ đề "Ngày của mẹ" và một do giám khảo khách mời Bobby Bones chỉ định.

American Idol - Wade Cota hát Rocket Man của Elton John Thí sinh Wade Cota chọn bài hát "Rocket Man" của Elton John.

Wade Cota là thí sinh đầu tiên thử sức với ca khúc Rocket Man. Nam ca sĩ được khen vì chất giọng khàn đặc trưng miền Tây nước Mỹ và cách thể hiện chân thành, cảm xúc. Tuy nhiên, khán giả cho rằng đây cũng là điểm yếu của anh. Phong cách của Wade không đa dạng khiến anh gặp nhiều khó khăn trong các phần thi theo chủ đề nhất định. Bên cạnh Rocket Man, Wade Cota thể hiện hai ca khúc khác là Hard Luck Woman (của Kiss) và You Are the Best Thing (của Ray LaMontagne).

Laci Kaye Booth - Saturday Night's Alright Phần thi của Laci Kaye với "Saturday Night's Alright (For Fighting)".

Laci Kaye - thí sinh đến từ Texas - chọn ca khúc mang màu sắc Rock&Roll của Elton John. Laci gây ấn tượng tại cuộc thi khi chinh phục những nốt cao và gắn với các bài cảm xúc. Với một ca khúc sôi động kết hợp vũ đạo, Laci có phần hụt hơi và lệch nhịp trong nhiều đoạn. Các giám khảo khen cô lựa chọn dũng cảm. Laci biểu diễn thêm hai ca khúc trong đêm thi là The House That Built Me (của Miranda Lambert) và Dreams (của Fleetwood Mac).

Alejandro Aranda - Sorry Seems to Be the Hardest Word Alejandro Aranda trổ tài piano với ca khúc "Sorry Seems to Be the Hardest Word".

Chàng trai đến từ California - Alejandro Aranda - gây ấn tượng suốt mùa thi với khả năng chơi nhạc cụ chuyên nghiệp. Trong phần thi tối 12/5, Alejandro đem tới màn trình diễn giàu cảm xúc cùng ca khúc Sorry Seems to Be the Hardest Word trên nền piano. Giám khảo và khán giả khen ngợi những sự phá cách trong một số nốt của bài. Trong đêm thi, Alejandro cũng chinh phục khán giả với hai ca khúc No Woman, No Cry (của Bob Marley) và Blesser do chính anh sáng tác.

Madison VanDenburg -Your Song Thí sinh Madison VanDenburg thể hiện ca khúc "Your Song".

Tiếp nối chương trình, nữ ca sĩ 16 tuổi đến từ New York - Madison VanDenburg - tái hiện ca khúc Your Song của Elton John. Cô được khen có giọng hát giàu cảm xúc và kỹ năng thanh nhạc tốt. Giám khảo Lionel Richie khẳng định Madison là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay. Trong chương trình, Madison thể hiện thêm hai ca khúc What About Us (của Pink) và Make You Feel My Love (của Bob Dylan).

Laine Hardy - Something About the Way You Look Tonight Laine Hardy hát "Something About the Way You Look Tonight".

Ca sĩ đến từ bang Louisiana - Laine Hardy - là thí sinh cuối cùng lên sân khấu. Trái với vẻ ngoài thư sinh, Laine sở hữu giọng hát trầm và nam tính. Giám khảo khen sự tiến bộ của anh trong suốt cuộc thi. Katy Perry nhận định Laine đã hoàn thiện giọng hát sau nhiều đêm thi. Lionel Richie đánh giá nam thí sinh có đủ các yếu tố từ ngoại hình, tính cách và tài năng để trở thành quán quân Thần tượng Mỹ 2019. Trong đêm thi, Laine thể hiện Something About the Way You Look Tonight (Elton John), Can't See You (của The Marshall Tucker Band) và Hey Jude (của The Beatles).

Từ vòng thi này, quyền đi tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào lượt phiếu bầu của khán giả qua ba hình thức: nhắn tin, qua phần mềm điện thoại và website của chương trình. Các giám khảo mất quyền cứu thí sinh như những vòng thi trước. Ba người giành quyền đi tiếp là Madison VanDenburg, Alejandro Aranda và Laine Hardy.

Ba thí sinh vào vòng chung kết American Idol 2019. Từ trái sang: Madison VanDenburg, Alejandro Aranda và Laine Hardy. Ảnh: CNews.

Vòng thi chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tại thành phố New York (Mỹ). Thí sinh thắng cuộc là người giành được nhiều phiếu bình chọn nhất từ khán giả. Kết quả sẽ được công bố ngay trong đêm diễn.

Đạt Phan