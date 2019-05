Ở trailer "Hobbs & Shaw", nhân vật của sao cơ bắp và Jason Statham có nhiều màn phô diễn sức mạnh khi hợp tác chống kẻ xấu.

Ngày 18/4, nhà sản xuất công bố trailer dài hơn ba phút của tác phẩm. Hai nhân vật chính là đặc vụ Luke Hobbs (Dwayne Johnson, tức The Rock đóng) và cựu tội phạm Deckard Shaw (Jason Statham). Từng đối đầu nhau, họ giờ phải hợp tác để ngăn Brixton Lore (Idris Elba) - ác nhân siêu mạnh nhờ công nghệ nâng cấp cơ thể.

The Rock kéo trực thăng trong ngoại truyện 'Fast & Furious' Trailer phim.

Trên hành trình, Hobbs và Shaw vừa liên tiếp hạ kẻ địch, vừa so kè nhau về sức mạnh, kỹ năng chiến đấu. Ở cuối trailer, nhân vật của The Rock có cảnh đứng trên xe, quăng dây vào trực thăng đang bay. Khi trực thăng gần lôi chiếc xe xuống vực, anh dùng sức mạnh cơ bắp để kéo nó lại. Trên Youtube, nhiều fan nói cảnh này gợi nhớ trích đoạn trong Captain America: Civil War, khi Captain America cố níu chiếc trực thăng do Winter Soldier lái.

Vanessa Kirby là diễn viên và người mẫu Anh. Năm ngoái, cô gây chú ý với vai phụ trong "Mission: Impossible - Fallout".

Trong khi đó, Deckard Shaw có cảnh phóng xe lao khỏi tòa nhà cao tầng. Trước đó, nhân vật của Jason Statham cũng gây ấn tượng khi hạ hàng loạt đối thủ trong cận chiến. Người đẹp Vanessa Kirby đóng vai nữ điệp viên Hattie, em gái của Deckard. Còn sao gạo cội Helen Mirren tái xuất với vai mẹ Deckard. Bà từng đóng vai này trong phần tám loạt phim.

Trailer mang phong cách hành động pha hài, thể hiện qua lối nói chuyện kèn cựa của hai nhân vật chính. Bộ đôi còn gặp tình thế trớ trêu khi mẹ của Luke Hobbs vứt hết súng, buộc họ nghĩ cách chiến đấu mới. Hobbs & Shaw do David Leitch đạo diễn, là ngoại truyện của loạt Fast & Furious. Nhân vật chính series - Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) - không xuất hiện trong tập này. Phim dự kiến phát hành ở Việt Nam ngày 2/8.

