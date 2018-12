The Rock hợp tác với John Cena trong phim mới

Dwayne Johnson đón con thứ hai ra đời / Bom tấn của The Rock thắng ở Mỹ và Trung Quốc

Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết The Janson Directive của Robert Ludlum (người sáng tạo ra nhân vật điệp viên Jason Bourne). Câu chuyện kể về Paul Janson - một cựu đặc vụ Mỹ bị ám ảnh bởi các ký ức trong chiến tranh. Anh cố hòa nhập cuộc sống đời thường với nghề tư vấn an ninh thì vướng vào một chuyện bí ẩn liên quan đến các chính trị gia Mỹ.

* John Cena đánh bại The Rock ở sự kiện đấu vật WrestleMania 29 (2013)

John Cena đánh bại The Rock ở sự kiện đấu vật WrestleMania 29 (2013) Dwayne Johnson (The Rock) và Dany Garcia là các giám đốc sản xuất của dự án. Trước đây, báo giới Âu Mỹ cho rằng The Rock sẽ tự đóng vai chính. Tuy nhiên, ngày 30/4, anh công bố quyết định chọn John Cena trên trang cá nhân. Ngôi sao cơ bắp viết: "Đã tìm thấy diễn viên chính. Chúc mừng bạn thân John Cena của tôi với vai chính trong The Janson Directive. Và hãy nhớ là nếu anh diễn tệ, tôi - với tư cách nhà sản xuất - sẽ đến trường quay và hạ gục anh". John Cena và The Rock từng đối đầu trên sàn đấu nhưng ở ngoài đời là bạn bè.

The Rock (sinh năm 1972) và John Cena (sinh năm 1977) đều là các võ sĩ đấu vật Mỹ lấn sân phim ảnh. The Rock gây tiếng vang với loạt Fast & Furious cùng một số phim thuộc thể loại hành động hoặc hài. Anh trở thành siêu sao toàn cầu và thường xuyên nằm trong top 3 các diễn viên nam kiếm tiền nhiều nhất vài năm qua. Còn John Cena có một số vai diễn được nhớ đến trong các phim hài Trainwreck và Blockers. Nếu thành công, dự án The Janson Directive sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Cena với hình tượng hành động mà anh chưa thể hiện thành công.

James Vanderbilt đạo diễn phim, cũng là đồng biên kịch với Akiva Goldsman. Hãng phim chưa công bố ngày dự kiến ra mắt tác phẩm.

Ân Nguyễn