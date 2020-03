Thành viên Bon Jovi nhiễm nCoV

David Bryan, thành viên nhóm nhạc Bon Jovi của Mỹ, nhận kết quả dương tính với nCoV ngày 21/3.

Trên trang cá nhân, David Bryan cho biết anh đã cách ly một tuần qua sau khi có triệu chứng nhiễm bệnh. Anh viết: "Tôi sẽ tiếp tục cách ly một tuần nữa. Khi khá hơn, tôi sẽ xét nghiệm lại để chắc chắn mình thoát khỏi con virus quái ác này". David Bryan kêu gọi cộng đồng không sợ hãi, giúp đỡ lẫn nhau để đẩy lùi dịch bệnh.

Tay chơi keyboard David Bryan. Ảnh: Prphotos.

David Bryan 58 tuổi, chơi keyboard trong Bon Jovi - nhóm nhạc Rock thành lập năm 1983. Nhóm bán được hơn 120 triệu album trên toàn thế giới, giai đoạn hoàng kim vào thập niên 1980. Các ca khúc nổi tiếng của Bon Jovi gồm Thank you for loving me, Livin on a prayer, You give love a bad name, I’ll be there for you...

David Bryan kết hôn lần đầu năm 1990, vợ chồng có ba con gồm hai gái và một trai. Anh ly hôn năm 2004. Ca sĩ đi bước nữa năm 2010.

David Bryan trình diễn cùng Bon Jovi năm 2019 David Bryan trình diễn cùng ban nhạc năm 2019. Video: Youtube.

Hàng loạt nghệ sĩ Âu Mỹ xác nhận nhiễm nCoV, trong đó có vợ chồng vợ chồng Idris Elba, vợ chồng Tom Hanks, Debi Mazar... Hôm 19/3, JD người Mỹ Black N Mild qua đời sau khi được xác định dương tính với nCoV. Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 300.000 người nhiễm, hơn 13.000 người chết. Mỹ ghi nhận hơn 26.800 ca nhiễm, 348 ca tử vong.

Như Anh