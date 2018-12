Thanh Tú: 'Mẹ Kiều Trinh giúp tôi tránh xa cám dỗ của showbiz'

- Mẹ chị - diễn viên Kiều Trinh - vừa tham gia diễn xuất, vừa mở hiệu may để kiếm tiền lo cho ba người con, chị đỡ đần mẹ ra sao?

- Mẹ tôi khổ nhiều rồi nên tôi luôn ý thức đỡ đần bà nhiều việc nhất có thể. Giờ tôi chưa kiếm được nhiều tiền vì đang đi học nên có bao nhiêu cát-xê đóng phim tôi đều đưa mẹ giữ để đi chợ, cơm nước. Ngoài ra, tôi dành thời gian chăm hai em nhỏ, dạy chúng học hành, biết nghe lời. Sáng sớm, tôi giữ phần đưa em trai đi học, còn bé út có người trông giúp nên mẹ cũng đỡ vất vả. Đầu năm, nhà tôi mở một cửa hàng bán áo dài, đầm do chính mẹ may. Tôi phụ mẹ trông cửa hàng, sắp xếp vải vóc cũng như kết các phụ kiện bán kèm. Nhìn hai em ngày càng lớn, vui tươi, hồn nhiên, tôi có thêm động lực làm tốt vai trò của một người con, người chị cả.

- Trong mắt chị, mẹ là người như thế nào?

- Hồi nhỏ, do hoàn cảnh, tôi và mẹ ít có dịp gần gũi. Năm 14 tuổi tôi mới dọn về sống chung với bà. Mẹ con trò chuyện nhiều nên hiểu nhau hơn. Mẹ bất hạnh trong chuyện tình cảm nên bà luôn toát lên sự mạnh mẽ, gai góc. Bà từng trải qua nhiều đau đớn về thể xác, tâm hồn vì gặp không đúng người đàn ông đời mình. Mẹ rất khó tính khi rèn cho tôi cách ứng xử đúng đắn, biết tránh xa những cám dỗ trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống. Mẹ dạy tôi phải biết lao động để sống bằng chính khả năng của mình. Ở đời này, hiếm ai tặng cho ai thứ gì có giá trị mà không vì một mục đích.

Tôi may mắn có nét ưa nhìn nên có nhiều người theo đuổi. Năm 18 tuổi, một người đàn ông giàu có muốn làm quen với tôi. Sau đó, mẹ nhận ra họ muốn tôi đổi tình lấy tiền. Bà từ chối ngay lập tức. Bốn mẹ con tôi dù khổ vẫn chưa đến mức phải đánh đổi điều gì. Nếu như tôi tham lam, không nghe lời mẹ, chắc có lẽ sẽ không còn là một Thanh Tú như bây giờ.

- Chị nỗ lực như thế nào khi trưởng thành trong ngôi nhà không có bóng dáng người cha?

- Từ nhỏ, tôi thường sống trong cảm giác lo lắng vì cha đi mất, chỉ có mẹ con tôi. Lớn lên, tôi hiểu không chỉ có mỗi gia đình tôi bất hạnh. Nhiều người còn khổ hơn cả mẹ con tôi. Tôi cần phải mạnh mẽ, cùng mẹ chèo chống để mái ấm luôn vui vẻ, rộn tiếng cười, bù đắp cho các em không có cha bên cạnh. Thấy được con đường của mẹ đã trải qua, tôi rút ra bài học là cẩn trọng khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với ai đó.

Vì trong nhà không có bóng dáng người đàn ông nên tôi sẽ đảm nhận những công việc như sửa điện, nước mỗi khi gặp trục trặc. Tôi có học kiến thức về điện nên mẹ luôn yên tâm giao việc cho tôi (cười).

- Chị được mẹ hỗ trợ ra sao trong công việc diễn xuất?

- Nhiều người nói tôi có mẹ là diễn viên nổi tiếng chắc sẽ thuận lợi trong việc nhận vai. Sự thực, trong công việc chúng tôi rất độc lập. Mẹ không khi nào giới thiệu cho tôi vai diễn trong các phim mà bà tham gia. Chỉ khi nhà sản xuất yêu cầu, mẹ mới đưa tôi đến casting.

Bù lại, tôi được mẹ chỉ dạy nhiều về diễn xuất, kinh nghiệm làm việc với từng đoàn phim, cách ứng xử với những sự cố trên phim trường. Lúc nào tôi đi quay mẹ cũng bên cạnh chăm lo, giám sát tôi. Mẹ tôi diễn hay, có tên tuổi nên tôi áp lực mỗi khi ra phim trường, tự nhủ phải cố gắng chứ không được lơ là. Nhiều người nói tôi có gương mặt giống hệt mẹ nhưng nếu ai đã gặp bố thì sẽ thấy tôi giống ông ấy hơn (cười).

- Chị thu xếp thế nào giữa việc học và đóng phim?

- Tôi vừa đi học vừa đóng phim nên cũng vất vả. Cũng may, mẹ là người thay tôi sắp xếp lịch học, lịch quay. Mẹ không muốn tôi phải làm việc quá sức vì tuổi tôi còn trẻ. Bà mong tôi tập trung học hành nhiều hơn đóng phim.

Tôi may mắn được tổ nghề "đãi" cho theo con đường nghệ thuật. Nhưng tính tôi lo xa nên muốn một công việc gì đó ổn định hơn để lo cho gia đình. Sau này mẹ lớn tuổi, không còn nhiều sức khỏe, tôi sẽ trở thành trụ cột của gia đình. Tôi đang theo ngành đồ họa bởi đó là đam mê của tôi.

- Ở tuổi 21, làm thế nào chị đóng tròn các vai có tâm lý phức tạp?

- Năm 17 tuổi, tôi có vai đầu tiên trong phim Dịu dàng, diễn xuất bên cạnh nghệ sĩ Dustin Nguyễn và được chú ý với các cảnh diễn nội tâm. Tôi luôn thấy mình từng trải, già dặn hơn các bạn đồng trang lứa vì lớn lên trong mất mát, đau khổ. Những biến cố gia đình giúp tôi trưởng thành nhanh hơn và có nhiều trải nghiệm. Tôi thường vay mượn những cảm xúc từ cuộc sống của mình để hóa thân vào nhân vật. Cũng nhờ gây chú ý khi đóng phim, tôi may mắn được nhiều anh chị nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh, Hương Tràm... mời đóng trong sản phẩm âm nhạc của họ - công việc giúp tôi có thêm thu nhập cũng như hình ảnh đến gần với khán giả hơn.

* Thanh Tú diễn xuất trong MV "Duyên mình lỡ"

Thanh Tú sinh năm 1997, là con gái lớn của diễn viên Kiều Trinh (phim Bi, đừng sợ, Mùa len trâu). Năm 17 tuổi, Thanh Tú đã có vai chính đầu tay trong phim điện ảnh Dịu dàng, đóng cùng Dustin Nguyễn và từng tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan. Năm 2015, Thanh Tú đảm nhận vai phụ trong phim Cha và con và... của đạo diễn Phan Đăng Di - tác phẩm được chọn vào danh sách tranh giải Gấu Vàng ở Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Cô cũng vừa tham gia phim độc lập Thằng Ròm của đạo diễn trẻ Trần Dũng Thanh Huy.

Ngoài điện ảnh, người đẹp còn tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực người mẫu và các cuộc thi nhan sắc. Thanh Tú từng làm mẫu cho một số bộ ảnh thời trang. Cô cũng đăng ký thi The Face 2017, The Look 2017... nhưng đều rút lui hoặc sớm dừng chân. Trong năm 2017, Thanh Tú giấu mẹ dự thi Hoa hậu Đại dương và vào đến vòng chung kết.