Thanh Mỹ hóa nữ sinh trong phim tình cảm

Sao nhí Thanh Mỹ làm duyên với áo dài / 'Bé Mận' Thanh Mỹ nhí nhảnh trên phố

Thanh Mỹ thủ vai Mỹ An - một nữ sinh lớp 10 học kém nhưng hay mơ mộng. Mẹ mất sớm, cô sống cùng người bố trong một tiệm giặt ủi. Mỹ An đem lòng yêu thầm hot boy lớp 12 Hoàng Thiên (JSol đóng). Trong một giờ chào cờ, cô bạo dạn tỏ tình với cậu trước toàn trường, khiến thầy hiệu trưởng phải mời bố cô lên làm việc. Vài ngày sau, bởi một sự cố hy hữu, hai bố con Mỹ An phải dọn hẳn sang nhà Thiên sống.

Thanh Mỹ và JSol đóng cặp trong phim mới.

Thanh Mỹ sinh năm 2005, là sao nhí nổi bật trên màn ảnh Việt. Cô từng ghi dấu ấn trong phim kinh dị Đoạt hồn (2014) của Hàm Trần, phim gia đình Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015) của Victor Vũ. Ngoài ra, Thanh Mỹ thủ vai phụ trong nhiều phim khác như Siêu trộm, Yêu, Cho em gần anh thêm chút nữa... First Love là phim điện ảnh đầu tiên cô hóa thân một nhân vật có tình yêu lãng mạn.

JSol sinh năm 1997, là ca sĩ lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Anh cũng thể hiện các ca khúc nhạc phim trong First Love. Ngoài Thanh Mỹ và JSol, dự án quy tụ các diễn viên Huỳnh Kiến An, Hà Linh, Lan Phương...

Hà Linh (phải) đóng vai bố Thanh Mỹ.

Phần nhạc phim do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng phụ trách. Trong năm 2017, anh gây chú ý khi được hãng phim Hollywood mua lại ca khúc Số nhọ để dùng trong phim Happy Death Day. Phim do Nguyễn Tiến Thành đạo diễn, dự kiến ra mắt ngày 27/4.

Ân Nguyễn