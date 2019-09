Thanh Mai hóa quý cô cổ điển

Thanh Mai sinh năm 1973 tại Nghệ An. Yêu nghệ thuật từ nhỏ, năm 12 tuổi, chị bắt đầu học ballet tại Nhạc viện TP HCM. Năm 1992, Thanh Mai giành giải Á hậu cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh ngày mai" do Hội Điện ảnh tổ chức. Nhờ gương mặt sáng, đôi mắt tròn to, chị nhận lời mời đóng phim của nhiều đạo diễn lớ. Các tác phẩm ghi dấu ấn của chị gồm "Ngã ba lòng", "Vòng hoa Chompay", "Cô thủ môn tội nghiệp", "Tình khúc bạch dương"... Chị cũng là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên có bằng MBA - Thạc sĩ kinh tế của Mỹ và giao tiếp tiếng Anh lưu loát.