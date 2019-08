Thanh Hằng, Công Trí chấm thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 công bố siêu mẫu Thanh Hằng và nhà thiết kế Công Trí là hai giám khảo đầu tiên, tối 27/8.

Thanh Hằng chia sẻ chị từng được mời thi Miss Universe năm 26 tuổi nhưng không tham gia vì nhiều lý do. Năm 2017, chị lại được mời làm thành viên ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và cũng không nhận lời được vì bận. Ngồi "ghế nóng" cuộc thi năm nay, siêu mẫu hy vọng kinh nghiệm trong nghề giúp chị tìm được người chiến thắng phù hợp, theo góc nhìn hiện đại.

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng.

Thanh Hằng sinh năm 1983 tại Đà Nẵng. Trở thành Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, Thanh Hằng bước chân vào nghề mẫu chuyên nghiệp. Chị từng ba mùa làm host Vietnam's Next Top Model (năm 2013, 2015 và 2016) và huấn luyện viên The Face 2018. Thanh Hằng còn là người phát hiện, đào tạo Hoa hậu H’Hen Niê, Á hậu Mâu Thủy... khi họ tham gia Vietnam's Next Top Model.

Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng còn diễn xuất trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế... Vai diễn trong Nụ hôn thần chết mang tới cho chị giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008" ở Mai Vàng. Phim Chị chị em em là dự án điện ảnh mới nhất chị tham gia, đóng cùng Chi Pu.

Những lần bắt tay của Thanh Hằng và Công Trí Những lần "bắt tay" của Công Trí, Thanh Hằng.

Bên cạnh Thanh Hằng, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí là giám khảo tiếp theo được công bố. Anh là tên tuổi đi đầu ở lĩnh vực thời trang trong nước hiện nay. Trang phục của Công Trí được nhiều sao quốc tế lựa chọn như: Rihanna, Katy Perry... Năm 2014, Công Trí trở thành ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Anh từng tham gia triển lãm thời trang chủ đề "Origin - Passion - Belief" tại Italy với tư cách một trong 100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật tại các quốc gia. Thanh Hằng và Công Trí từng nhiều lần hợp tác trong các dự án thời trang.

Nhà thiết kế Công Trí.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nhận hồ sơ của các ứng viên đến hết ngày 5/9. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 7/9 tại TP HCM và ngày 27/9 tại Hà Nội. Các thí sinh được chọn sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" từ tháng 11 đến tháng 12 tại Nha Trang, Đà Lạt. Chung kết được tổ chức tại Nhà Trang vào ngày 7/12.

Vân An

Ảnh: Nhân vật cung cấp