Thanh Hằng tham gia sự kiện Pink Summer Fashion Kids. Cô làm vedette (khép màn) cho bộ sưu tập "Diva you, diva me" của nhà thiết kế Phan Quốc An. Khi Thanh Hằng bước ra, một thiết bị gắn sẵn trên người cô tạo hiệu ứng khói, gây bất ngờ cho khán giả.