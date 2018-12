Thanh Bùi góp mặt trong MV của RedOne

Thanh Bùi: 'Nhiều bạn trẻ ảo tưởng về danh xưng ca sĩ' / Thanh Bùi làm MV ca khúc lấy cảm hứng từ tình yêu với vợ

RedOne là một trong những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ hàng đầu thế giới. Anh từng ba lần giành giải Grammy với 35 bài nhạc đứng đầu bảng xếp hạng Mỹ. Anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, Nicki Minaj, One Direction, Usher, Quincy Jones, Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger…

Thanh Bùi và nhà sản xuất âm nhạc RedOne.

RedOne vừa phát hành MV Don’t You Need Somebody quy tụ hơn 40 ngôi sao thế giới ở nhiều lĩnh vực. Từ các nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành giải trí như Jennifer Lopez, Akon, Ryan Seacrest, Randy Jackson đến các ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, ngôi sao quần vợt Rafael Nadal...

Đặc biệt, Thanh Bùi và nhóm The Lyricist của Việt Nam cũng xuất hiện trong MV này. Cảnh quay của họ được biên đạo quốc tế - Alexander Tú - đạo diễn và ghi hình tại chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ TP HCM.

"Tôi cảm thấy tự hào khi được mời tham gia video này cùng các nghệ sĩ thế giới. Đây là cơ hội để tôi có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam tươi trẻ, năng động và phát triển. Bên cạnh đó, bài hát cũng mang đến thông điệp ý nghĩa - chúng ta cần tình yêu nhiều hơn nữa trong cuộc sống này, giữa con người và con người với nhau", Thanh Bùi chia sẻ.

Năm 2015, nhà sản xuất âm nhạc RedOne có đến Việt Nam hợp tác cùng Thanh Bùi trong một số dự án âm nhạc quốc tế của anh.

MV 'Don't you need somebody' - RedOne

MV "Don't You Need Somebody"

Thanh Bùi từng có sản phẩm âm nhạc thực hiện cùng nghệ sĩ quốc tế như MV Where Do We Go với ca sĩ Thái Lan - Tata Young, nhóm nhạc Hàn Quốc - BTS - trong MV Danger.

Tâm Giao