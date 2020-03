Anh sinh năm 1996, tại Seoul (Hàn Quốc), tên thật là Kim Seok Woo. Anh ra mắt cùng nhóm nhạc SF9 vào năm 2016, là giọng ca chính, dancer. Tài tử từng đóng phim Click Your Heart (2016), School 2017, About time và Where stars land (2018). Năm ngoái, anh gây tiếng vang với vai chính trong phim Extraordinary You (Tình yêu khác thường).