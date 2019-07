Taylor Swift và Ariana Grande dẫn đầu đề cử VMA 2019

Mỗi ca sĩ nhận 10 đề cử tại giải thưởng video ca nhạc do kênh MTV tổ chức.

Ngày 23/7, MTV công bố các đề cử của giải Video Music Awards 2019. MV Thank you, Next của Ariana và You Need To Calm Down của Taylor xuất hiện tại các hạng mục quan trọng như "MV của năm", "Bài hát của năm" và "Ca khúc Pop xuất sắc".

MV You Need To Calm Down - Taylor Swift MV "You Need To Calm Down" của Taylor Swift.

Billie Eilish và rapper Lil Nas X lần lượt xếp sau với chín và tám đề cử. Hai ca khúc Bad Guys và Old Town Road cũng được chọn tranh giải "MV của năm". Các ca sĩ Halsey, Shawn Mendes, Camila Cabello lần lượt nhận sáu, năm và bốn đề cử. Nhóm nhạc BTS cũng nhận bốn đề cử tại chương trình năm nay.

Shallow - nhạc phim A Star Is Born của Lady Gaga - nhận hai đề cử "Ca khúc của năm" và "Màn kết hợp của năm". Ca sĩ Post Malone, có nhiều tác phẩm đạt trăm triệu lượt xem trong năm qua, không nhận được đề cử nào từ MTV.

MTV Video Music Awards sẽ diễn ra tại Trung tâm Prudential ở Newark, bang New Jersey (Mỹ) vào ngày 26/8. Danh hài Sebastian Maniscalco dẫn chương trình. Năm nay, ban tổ chức giới thiệu hai giải thưởng mới là "Ca khúc K-Pop hay nhất" và "Video for Good" - vinh danh tác phẩm có đóng góp cho các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường.

Ariana Grande - Thank U, Next MV "Thank u, next" của Ariana Grande.

Đạt Phan (theo AP)