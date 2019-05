Taylor Swift trắng tay ở Billboard Music Awards

Nghệ sĩ Mỹ trượt hai hạng mục được đề cử là "Ca sĩ nữ xuất sắc" và "Tour diễn xuất sắc".

BTS là 'Nhóm nhạc xuất sắc' ở giải Billboard

Giải Ca sĩ nữ xuất sắc thuộc về Ariana Grande. "Tiểu diva" vượt qua các nghệ sĩ cùng hạng mục là Ella Mai, Taylor Swift, Halsey, Cardi B. Năm qua, cô có nhiều bản hit đáng chú ý như Thank U, Next, 7 Rings. Nhiều fan tiếc nuối vì năm ngoái, Taylor Swift cũng có sự trở lại ấn tượng với Reputation. Album thứ sáu của cô bán hơn 4,5 triệu bản đĩa trên toàn thế giới.

* Taylor Swift trình diễn "Me" ở Billboard Music Award

Taylor Swift biểu diễn Me! tại Billboard Music Awards

Ở hạng mục Tour diễn xuất sắc, Taylor Swift cạnh tranh với Beyoncé và JAY-Z, Bruno Mars, Ed Sheeran, Justin Timberlake. Dù đạt nhiều thành công thương mại và được đánh giá cao từ giới chuyên môn, Taylor Swift's Reputation Stadium Tour không chiến thắng trước Divide Tour của Ed Sheeran.

Ca sĩ Taylor Swift trên thảm đỏ Billboard Music Award.

Drake đại thắng tại Billboard Music Award năm nay. Anh giành chín giải, trong đó có những hạng mục quan trọng như: "Nghệ sĩ xuất sắc", "Nam nghệ sĩ xuất sắc", "Top Hot 100 Artist"... Drake là rapper, ca sĩ người Canada, ghi dấu ấn với các album Nothing Was the Same (2013) Views (2016), God's Plan (2018). Anh từng hẹn hò Rihanna. Với thành tích ở lễ trao giải năm nay, Drake vươn lên trở thành ca sĩ thắng nhiều giải Billboard Music Awards nhất - 27 giải. Beyonce và Taylor Swift xếp thứ hai, cùng được 23 giải.

Billboard Music Awards do tạp chí âm nhạc Billboard (Mỹ) tổ chức, diễn ra lần đầu năm 1990. Giải thưởng gián đoạn năm 2006 và quay trở lại năm 2011. Kết quả Billboard Music Awards dựa trên doanh thu nhạc số, lượt download, số lượt phát trên radio và doanh thu các tour diễn, số liệu do Nielsen Music và Next Big Sound cung cấp.

Kết quả một số hạng mục quan trọng ở Billboard Music Awards 2019

(Nghệ sĩ chiến thắng được in đậm) Nghệ sĩ xuất sắc:

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott Nghệ sĩ mới xuất sắc

Bazzi

Juice WRLD

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai Nam nghệ sĩ xuất sắc

Drake

Post Malone

Travis Scott

Ed Sheeran

XXXTentacion Nữ nghệ sĩ xuất sắc

Cardi B

Ariana Grande

Halsey

Ella Mai

Taylor Swift Nhóm nhạc/bộ đôi xuất sắc:

BTS

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco Top Billboard 200 Artist:

Drake

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott

XXXTentacion Top Hot 100 Artist:

Cardi B

Drake

Ariana Grande

Juice Wrld

Post Malone Nghệ sĩ ảnh hưởng trên mạng xã hội

BTS

EXO

GOT7

Ariana Grande

Louis Tomlinson Tour diễn xuất sắc

Beyoncé & JAY-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

Justin Timberlake Nghệ sĩ R&B xuất sắc:

H.E.R.

Khalid

Ella Mai

The Weeknd

XXXTentacion Nghệ sĩ Rap xuất sắc

Cardi B

Drake

Juice Wrld

Post Malone

Travis Scott Nghệ sĩ nhạc đồng quê xuất sắc

Jason Aldean

Kane Brown

Luke Combs

Dan + Shay

Florida Georgia Line Nghệ sĩ Rock xuất sắc:

Imagine Dragons

Lovelytheband

Panic! At The Disco

Queen

Twenty One Pilots Nghệ sĩ Latin xuất sắc:

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos Nghệ sĩ Dance/Electronic xuất sắc:

Calvin Harris

Kygo

Marshmello

Odesza

The Chainsmokers

Hà Thu