Trên bìa trước, ca sĩ mặc bộ jumpsuit màu xanh của hãng Louis Vuitton, đeo trang sức của các hãng Cartier và Bvlgari. Taylor Swift tái hiện nhân vật Uncle Sam (ám chỉ nước Mỹ - United States) trên tấm áp phích cổ động nhập ngũ của Chính phủ Mỹ do họa sĩ J. M. Flagg vẽ năm 1917 (ảnh phải). Theo tờ Refinery29, nữ ca sĩ muốn mọi người quan tâm hơn tới chuyện chính trị và chung tay bảo vệ quyền lợi người đồng tính. Thời gian qua, Taylor nhiều lần bảo vệ cộng đồng LGBT (song tính, đồng tính, chuyển giới) và phát hành ca khúc "You Need To Calm Down" mang thông điệp ủng hộ. Nước Mỹ cũng sắp bước vào kỳ bầu cử tổng thống năm 2020.