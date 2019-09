Taylor Swift, Lana Del Rey thu hút khán giả tháng 8

Album "Lover" của Taylor Swift, "Norman F*cking Rockwell" của Lana Del Rey đạt lượt nghe cao trên các nền tảng trực tuyến tháng qua.

'Lover' - Taylor Swift

Taylor Swift - Lover

MV Lover nằm trong album cùng tên của Taylor Swift, được phát hành ngày 23/8. Lấy cảm hứng từ tình cảm gia đình, MV mở đầu với cảnh một bé gái nhận được món quà Giáng sinh là quả cầu tuyết. Taylor và vũ công Christian Owens đóng vai người tình, cùng sống bên trong quả cầu. Hai người trải qua những phút giây hạnh phúc và cãi vã, đổ vỡ rồi làm lành. Kết thúc, Taylor và Christian bước ra khỏi quả cầu và trở thành gia đình mới của bé gái.

Sản phẩm do Taylor và Drew Kirsch đồng đạo diễn, lấy cảm hứng từ câu hát "Hai người nhảy vòng quanh trong quả cầu tuyết" trong ca khúc You Are in Love, thuộc album 1989 (phát hành năm 2014) của nữ ca sĩ. Ca khúc giành vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong tuần ra mắt và hiện thu hút 35 triệu lượt xem trên Youtube.

'Daylight' - Taylor Swift

Ca khúc 'Daylight' - Taylor Swift

Daylight là ca khúc thứ 18 trong album Lover, có lời ca giàu chất thơ, giai điệu Pop lãng mạn - đặc trưng của Taylor. Tạp chí Billboard đánh giá bài hát hay nhất album, truyền tải ý nghĩa về việc can đảm bước qua khoảng thời gian u tối, đón nhận sự tha thứ từ chính bản thân mình.

Taylor gửi lời nhắn đến người nghe ở phần kết ca khúc: "Tôi muốn được định nghĩa bởi những gì tôi yêu thích. Không phải những điều tôi căm ghét, những điều khiến tôi sợ hãi, những điều ám ảnh tôi lúc nửa đêm. Tôi chỉ nghĩ rằng: Bạn chính là những gì bạn thích" (I wanna be defined by the things that I love/ Not the things I hate/ Not the things I'm afraid of, I'm afraid of/ Or the things that haunt me in the middle of the night/ I, I just think that/ You are what you love).

'Doing Time' - Lana Del Rey

Ngày 29/8, Lana Del Rey ra mắt MV ca khúc Doing Time, nằm trong album Norman F*cking Rockwell. Bản gốc ca khúc này thuộc sở hữu của ban nhạc Mỹ Sublime, ra mắt năm 1996.

'Doing Time' - Lana Del Rey

Nữ ca sĩ trở lại hình ảnh nàng thơ hoang dại, diện chiếc váy trắng trong những thước phim mang màu sắc cổ điển. Trong MV, Lana hóa thân hai nhân vật: cô gái khổng lồ dạo bên bãi biển, biểu diễn những động tác gợi cảm và một cô gái khác đang quyến rũ chàng trai đã có bạn gái. Sau ba ngày ra mắt, ca khúc đạt 7,3 triệu lượt xem trên Youtube.

'F*ck It I Love You' và 'The Greatest' - Lana Del Rey

'Fuck It I Love You' và 'The Greatest' - Lana Del Rey

Lana Del Rey phát hành MV dài gần 10 phút cho hai ca khúc F*ck It I Love You và The Greatest vào ngày 22/8. Nửa đầu MV, nữ ca sĩ chìm ngập trong không gian riêng: cô lướt sóng, hát trên bãi biển và vẽ tranh một mình. Ở phần ca khúc The Greatest, Lana đi chơi cùng bạn bè trong một quán bar. Cô say mê hát, thể hiện chất giọng ma mị trong MV:

"LA is in flames‚ it's getting hot

Kanye West is blond and gone

'Life on Mars' ain't just a song

Oh, the lifestream's almost on..."

(Los Angeles đang bùng cháy và đang càng nóng hơn

Kanye West cũng hóa thành màu vàng và sắp biến mất

Life on Mars không chỉ là một bài hát

Dòng đời như giờ mới bắt đầu...)

F*ck It I Love You & The Greatest thu hút 5,5 triệu lượt xem trên Youtube sau một tuần.

'I Warned Myself' - Charlie Puth

'I Warned Myself' - Charlie Puth

Charlie Puth kết hợp nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Benny Blanco phát hành đĩa đơn và MV mới nhất mang tên I Warned Myself hôm 22/8. Với âm bass vang dội và giai điệu u ám, ca khúc hát về "một vòng luẩn quẩn trong tình yêu khi ta liên tục quay trở lại với một người, dù trong tâm trí biết rằng đó không phải chuyện tốt lành", nam ca sĩ giải thích trên Twitter.

Anh mở đầu bài hát với lời nhắc nhở bản thân, tự gửi những dấu hiệu cảnh báo về một mối quan hệ nguy hiểm, nhưng sau cùng vẫn bỏ qua tất cả để theo đuổi tình yêu. MV đan xen hình ảnh Charlie bị thôi miên trước cánh cửa đang cháy, nằm trên tấm thảm đỏ cùng một cô gái và một mình lái xe vượt qua sa mạc. Sau một tuần phát hành, I Warned Myself đạt gần 12 triệu lượt xem trên Youtube.

'Slide Away' - Miley Cyrus

'Slide Away' - Miley Cyrus

Bản audio ca khúc Slide Away ra mắt ngày 16/8, đề cập đến chuyện chia tay của Miley với chồng Liam Hemsworth gần đây. Lời ca xoay quanh chuyện kết thúc một mối quan hệ lâu dài và hai người phải học cách bước tiếp. Ca khúc hiện giành vị trí 47 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên Youtube.

Thu Thảo (tổng hợp)