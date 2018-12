Bruno Mars có thành tích hiếm có trong làng nhạc tại Grammy 2018. Anh ra về với những giải quan trọng như “Album của năm” cho 24K Magic, “Thu âm của năm” với ca khúc 24K Magic và “Bài hát của năm” - That’s What I Like. Ca khúc That’s What I Like cũng giúp anh nhận giải thưởng ở hạng mục "Ca khúc R&B hay nhất".