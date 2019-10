Taylor Swift kỷ niệm 13 năm ca hát

Nữ ca sĩ Taylor Swift cảm ơn người hâm mộ ủng hộ cô suốt 13 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Ngày 24/10, giọng ca You Belong With Me đăng trên Instagram hình ảnh cô biểu diễn trên một sân khấu nhỏ tại Nashville (Mỹ), tiếp đó là hình ảnh show diễn Reputation của cô ở một sân vận động rộng lớn, chật kín khán giả. Nữ ca sĩ gợi nhớ ngày phát hành album đầu tay: "Tôi đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn cách đây 13 năm: 'Tôi chỉ hy vọng album thứ hai cũng giống album đầu tiên và một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành ngôi sao sáng, luôn luôn là chính mình như lúc bắt đầu'".

Taylor biết ơn người hâm mộ vì nhờ họ cô phát hành tới bảy album: "Sự ủng hộ của các bạn suốt những năm tháng qua đã giúp tôi sống thật với đứa trẻ trong mình như khi tôi bắt đầu".

Taylor Swift trình diễn trên một sân khấu nhỏ thời kỳ đầu. Ảnh: Instagram.

Taylor phát hành album đầu tiên mang tên cô với phong cách nhạc đồng quê vào năm 2006. Cô tự viết lời cho hầu hết ca khúc khi mới 16 tuổi. Bốn đĩa đơn được phát hành trong album gồm Tim McGraw, Teardrops on My Guitar, Picture To Burn và Our Song. Album nhanh chóng đạt vị trí thứ năm trên Billboard 200. Nổi bật trong album là bản hit Teardrops On My Guitar, ca khúc giành vị trí á quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot Country Songs, mở đường cho sự nghiệp ca hát của Taylor.

MV 'Teardrops on My Guitar' - Taylor Swift MV "Teardrops on My Guitar". Video: Youtube.

Trong 13 năm theo đuổi sự nghiệp, từ hình ảnh công chúa nhạc đồng quê trong sáng, Taylor đã trở thành ngôi sao nhạc Pop hàng đầu với phong cách đa dạng. Cô thắng 10 giải thưởng Grammy với 32 đề cử, cùng các giải thưởng danh giá của MTV, CMAs và Billboard Music Awards... Tạp chí Forbes vinh danh Taylor Swift là ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất năm 2018 với doanh thu ước tính 185 triệu USD. Forbes thống kê tour lưu diễn Reputation của cô thu hút gần 2,9 triệu khán giả, kiếm hơn 266 triệu USD trong năm ngoái. Album thứ bảy của Taylor mang tên Lover được phát hành hôm 23/8. Theo thống kê của Nielsen Music, trong hai ngày đầu mở bán, Lover đạt doanh thu gần 500.000 bản tại Mỹ, vượt qua album nhạc phim A star is born của Lady Gaga và Bradley Cooper, trở thành album bán chạy nhất năm.

Taylor Swift - Lover Ca khúc "Lover" - Taylor Swift. Video: Youtube.

Thu Thảo (Theo US Magazine, Billboard)