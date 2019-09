Các khách mời nam được chủ tiệc đề nghị mặc vest đen. Từ trái sang: nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, vợ chồng Diễm My, giám đốc sản xuất Phạm Huy Cận, người mẫu Lê Xuân Tiền.

Trong buổi tiệc, doanh nhân Hà Tôn Đức chia sẻ: "Tôi cảm kích vợ tôi, diễn viên Diễm My, đã dành một vài năm để lui về chăm sóc gia đình, nuôi nấng các con khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Điều này càng khiến tôi tôn trọng cô ấy". Vì thế, sau này, doanh nhân luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ, nhất là khi chị trở lại với làng giải trí. Diễm My nói chị may mắn vì luôn có ông xã bên cạnh, yêu thương và tôn trọng những gì thuộc về chị.