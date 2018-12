Tăng Thanh Hà diện blazer đen đi sự kiện

Tăng Thanh Hà - mỹ nhân chinh phục nhiều loại kính / Tăng Thanh Hà đi sự kiện cùng gia đình chồng

Tăng Thanh Hà xuất hiện ở sự kiện với vai trò nhà thiết kế ở show sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tại TP HCM. Lần đầu diễn viên đưa thương hiệu của cô lên sàn diễn thời trang với bộ sưu tập Under the moonlight (Dưới ánh trăng). Người đẹp chia sẻ các trang phục có màu be, nâu đen, trắng, mang tính ứng dụng với nhiều kiểu đầm suông, quần âu, chân váy bút chì, áo măng tô...

Năm 2014, cô từng giới thiệu bộ sưu tập "Summer" đánh dấu sự ra đời thương hiệu cá nhân.

Hà Tăng phối blazer cùng quần, túi xách, mắt kính đen và giày thể thao.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô được khán giả yêu thích khi tham gia các phim truyền hình lẫn điện ảnh như: Dốc tình (2004), Hương phù sa (năm 2005), Bỗng dưng muốn khóc (năm 2008)..., Đẹp từng centimet (năm 2009), Cánh đồng bất tận (năm 2010), Mỹ nhân kế (năm 2012)...

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn khi công việc đang trên đà phát triển. Cô gây tiếc nuối khi rời bỏ showbiz sớm. Khán giả chỉ còn thấy cô xuất hiện bên chồng ở một vài sự kiện. Cô tập trung cho cho công việc phát triển thương hiệu thời trang cũng như nhà hàng ăn uống. Hiện cô có hai con, một trai, một gái.

Tâm Giao