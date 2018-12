Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Train To Busan'

Train to Busan do đạo diễn Yeon Sang Ho thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên - Gong Yoo, Ma Dong Seok, Jung Yu Mi, Sohee và diễn viên nhí Su An. Kịch bản lấy bối cảnh đất nước Hàn bị tấn công bởi một loại virus bí ẩn, biến con người thành những xác sống hung hăng, khát máu.

Có mặt trên chuyến tàu từ Seoul tới Busan là một người cha cùng con gái, hai vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và một số cô cậu học sinh cấp 3. Khi đại dịch xác sống bất ngờ bùng phát, họ không còn cách nào khác ngoài đương đầu với nó để bảo vệ người thân yêu của mình. Hành trình 453 km từ Seoul tới vùng an toàn Busan bỗng trở thành cuộc chiến khốc liệt để sinh tồn.

Train to Busan chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 20/7, hiện thu về 63,9 triệu USD chỉ tính riêng thị trường nội địa. Trên toàn thế giới, tác phẩm kinh dị đạt mốc 72 triệu USD, theo IMDB. Phim dự kiến ra mắt ở Việt Nam từ ngày 12/8.

