Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'The Legend of Tarzan'

The Legend of Tarzan là bộ phim mới về chàng trai người rừng Tarzan của hãng Warner Bros. Tác phẩm hành động phiêu lưu có ngân sách 180 triệu USD. Cốt truyện kể về hành trình tìm lại bản chất hoang dã trong con người Tarzan khi anh đã là cư dân văn minh ở thành phố London.

Trailer phim "The Legend of Tarzan" Trailer thứ hai phim 'Legend of Tarzan'

Trong phim, tài tử Thụy Điển - Alexander Skarsgård - hóa thành người rừng huyền thoại. Đây là vai diễn mới của anh sau loạt phim True Blood. Cùng lúc, Margot Robbie vào vai cô bạn gái Jane của chúa tể rừng xanh Tarzan. Tác phẩm do đạo diễn David Yates - người từng thực hiện bốn phần cuối trong loạt phim về Harry Potter - thực hiện. Sau Tarzan, ông cũng làm Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Ngoài các cảnh hành động kịch tính, phim còn có cảnh tình tứ giữa Margot Robbie và Alexander Skarsgård. Đạo diễn David Yates cho biết ông muốn người đẹp Jane trong phim mới phải chủ động và mạnh mẽ để cân xứng với tính cách hoang dã của nhân vật người rừng Tarzan. Đồng thời, diễn viên nữ phải tương tác tốt trên trường quay với tài tử Alexander Skarsgård.

Tác phẩm khởi chiếu ở Việt Nam từ 1/7.

