Tặng độc giả vé xem ra mắt phim 'Moana'

Moana là phim hoạt hình thứ 56 của hãng Walt Disney và thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ vi tính. Cốt truyện được xây dựng theo thể loại giả tưởng, phiêu lưu và nhạc kịch. Phim kể về hành trình một thiếu nữ xuyên đại dương để tìm lại linh hồn đã bị lấy cắp của hòn đảo quê hương. Để làm được điều đó, Moana phải thuyết phục Á thần Maui giàu lòng quả cảm (do Dwayne Johnson lồng tiếng) đồng hành.

Trong Moana, diễn viên The Rock lồng tiếng cho vai Á thần khổng lồ - Maui - đồng hành cùng cô gái 16 tuổi Moana trên hành trình đi cứu gia đình cô bé. Họ vượt trùng dương, chiến đấu với các loài cá dữ và sống sót qua những cơn bão biển. Nhân vật của Dwayne Johnson đô con, có nắm đấm thép và biết cách gây cười. Ngoài lồng tiếng cho vai diễn, Dwayne Johnson lần đầu trổ tài ca hát trên màn ảnh. Anh thể hiện các ca khúc You Are Welcome theo nhịp điệu tươi vui.

*Trailer phim "Moana"

Trailer phim 'Moana'

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của Dwayne Johnson ngay sau dự án hài Central Intelligence - ra mắt hồi tháng 6. Theo Forbes, Dwayne Johnson được kỳ vọng là tên tuổi giúp tác phẩm hoạt hình mới thu hút khán giả. Trước Moana, Toy Story từng rất ăn khách nhờ sự góp giọng của Tom Hanks còn Aladdin (1992) trở thành hiện tượng nhờ quy tụ Robin Williams.

Ca sĩ kiêm diễn viên 15 tuổi - Auli'i Cravalho - lồng tiếng cho vai Moana. Trong phiên bản lồng tiếng Việt, quán quân X-Factor 2016 - Minh Như - lồng tiếng cho vai nữ chính Moana.

Tác phẩm do bốn đạo diễn Ron Clements, John Musker, Don Hall và Chris Williams thực hiện. Êkip phim là những người từng sáng tạo nên Frozen, Big Hero 6, The Little Mermaid, Aladdin, The Princess & the Frog. Phần âm nhạc do các nhạc sĩ Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina và Opetaia Foa'I phụ trách.

Moana (Hành trình của Moana) dự kiến khởi chiếu ở Bắc Mỹ và Việt Nam từ ngày 25/11.

Poster phim "Moana".

