Tặng độc giả vé ra mắt phim hoạt hình 'The Grinch'

The Grinch là dự án mới nhất đến từ hãng hoạt hình Illumination, dựa trên câu chuyện How the Grinch Stole Christmas! của nhà văn Dr. Seuss năm 1957. Đây là bộ phim thứ ba được chuyển thể về nhân vật đặc biệt này. Trước đó, khán giả từng biết tới tác phẩm cùng tên được thực hiện năm 1967 và live-action ra mắt năm 2000 với sự tham gia của tài tử Jim Carrey.

Trailer phim 'The Grinch' Trailer phim.

The Grinch là câu chuyện kể về một yêu tinh lông lá, tính tình cau có, cáu bẩn sống cô độc trên hang núi cùng chú chó Max. Gã ghét phải giao tiếp với loài người. Cũng bởi vậy, mỗi dịp Giáng sinh về, khi chứng kiến cảnh mọi người vui vẻ bên nhau, Grinch càng thêm khó chịu. Gã âm mưu đánh cắp Giáng Sinh.

Nhân vật The Grinch do tài tử Benedict Cumberbatch lồng tiếng. Ca sĩ Pharrell Williams là người dẫn chuyện. Ngoài ra còn có sự tham gia của các diễn viên Angela Lansbury, Rashida Jones...

Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 9/11.

