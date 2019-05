Tặng độc giả vé ra mắt 'Mẹ ma than khóc La Llorona'

VnExpress tặng độc giả Hà Nội và TP HCM bốn cặp vé xem tác phẩm kinh dị, ngày 23/4.

The Curse of La Llorona là phim thứ sáu trong Vũ trụ Điện ảnh Kinh dị Conjuring, xoay quanh hồn ma La Llorona, còn được gọi là "Người đàn bà than khóc" trong truyện dân gian Mexico. Michael Chaves đạo diễn, còn "ông hoàng kinh dị" James Wan đồng sản xuất dự án. Tuần qua, phim đứng đầu phòng vé Mỹ với 26,5 triệu USD.

James Wan sản xuất phim kinh dị The Curse of La Llorona Trailer phim.

Nhân dịp phim ra mắt, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress bốn cặp vé dự công chiếu vào 18h ngày 23/4 tại Hà Nội (CGV Mipec Tower) và TP HCM (CGV SC Vivo City).

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận vé, đặt tên email "Ve xem La Llorona" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: đến 12h ngày 23/4. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên bốn độc giả may mắn và liên lạc trao vé trong chiều 23/4.

