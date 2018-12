Tặng độc giả quà từ phim tiền truyện 'Harry Potter'

Phim tiền truyện 'Harry Potter' thu 253 triệu USD toàn cầu / 'Fantastic Beasts 2' đẹp mắt nhưng câu chuyện rời rạc

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald) là tác phẩm về đề tài phù thuỷ mới nhất của hãng Warner Bros, xây dựng theo cốt truyện của J. K. Rowling. Phim là cuộc đối đầu giữa phe phù thuỷ hắc ám và thầy trò Dumbledore - New Scamander trong cuộc chiến giành lấy tương lai của thế giới phép thuật.

Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald (Sinh vật huyền bí Tội ác của Grindelwald) Trailer phim.

Phim quy tụ dàn sao đình đám như Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner... và do David Yates làm đạo diễn.

Phim thu 253 triệu USD toàn cầu sau ba ngày cuối tuần ra mắt. Ở Mỹ, tác phẩm thu 62 triệu USD sau ba ngày cuối tuần, kém 12 triệu USD so với doanh thu ra mắt phần trước (Fantastic Beasts and Where to Find Them). Ngoài nước Mỹ, Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald thu 191 triệu USD từ 79 thị trường, trong đó đóng góp lớn nhất là Trung Quốc (37,5 triệu USD).

Phim của Eddie Redmayne đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.

Quà tặng từ phim.

Nhân dịp phim đang chiếu tại Việt Nam, nhà phát hành tặng độc giả VnExpress ở Hà Nội và TP HCM các món quà gồm móc khóa, sổ tay... có in hình các nhân vật trong phim.

Độc giả bấm vào đây để đăng ký nhận quà, đặt tên email "Qua tang phim Fantastic Beasts" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc.

Thời hạn nhận thư: Đến hết ngày 30/11. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên những độc giả may mắn và liên lạc trao quà tặng trong ngày 1/12.

Ban Giải Trí