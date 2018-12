Tặng độc giả quà từ phim 'The Secret Life of Pets'

The Secret Life of Pets là dự án điện ảnh mới nhất của Illumination và hãng Universal năm nay, sau thành công vang dội từ loạt phim Despicable Me và Minions. Là bộ phim được đánh giá cao và hứa hẹn khuynh đảo phòng vé, trailer khi ra mắt đã tạo cơn sốt và đạt được hơn 13 triệu lượt xem trên Youtube.

Bộ phim là câu chuyện diễn ra tại tòa chung cư đông đúc nằm ngay ở khu trung tâm sầm uất của Manhattan. Một ngày bình thường ở nơi đây chỉ thực sự bắt đầu sau khi những sinh vật hai chân – con người – rời khỏi nhà để tới công sở hay trường học.

Khoảng thời gian từ 9h tới 17h là lúc để lũ thú cưng với đủ giống loài, hình dáng và màu lông có thể hưởng thụ cuộc sống theo cách mà chúng mong muốn - tán gẫu, buôn chuyện về chủ nhân hay tập luyện thế nào để có được dáng vẻ đáng yêu nhất với hy vọng được chủ thưởng thêm chút đồ ăn vặt.

The Secret Life of Pets (Đẳng cấp thú cưng) khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/7.

